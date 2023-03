Die Zuschauer sollen den nötigen Rückenwind geben

Nachdem sich der SV Niklashausen am vergangenen Wochenende beim Tabellenletzten Ettlingen etwas unglücklich nur einen Punkt sicherte, geht es am Samstag um 19 Uhr (Hallenöffnung 18 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen den starken Gegner aus Staig. Allerdings erkämpfte sich Niklashausen aus den jüngsten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden. In dieser Begegnung nun geht es für beide Teams um Punkte für den Klassenerhalt.

Da die Gäste mit 15 Punkte auf der Habenseite auf einem Abstiegsplatz und der SV nur drei Zähler davor wird der SC Staig hart um die zwei Zähler kämpfen. Das Hinspiel in Staig haben die Niklashäuser mit 3:7 verloren. Es ist Vorsicht geboten, hat doch Staig mit Gerd Richter einen der besten Spieler dieser Liga in seinen Reihen. Außerdem hat Staig seinen letzten beiden Spiele denkbar knapp jeweils mit 4:6 verloren. Zieht man die TTR-Punkte zu Rate, ist ein knappes Spiel zu erwarten, wobei jedes Teams gewinnen kann.

So hofft man in Niklashausen, wieder auf die Zuschauer als fünften Mann zurückgreifen zu können, die bei den vergangenen Heimspielen ihre Mannschaft nach vorne peitschten. roso