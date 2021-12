Dertingen II und Bobstadt II gleichauf

Die Tabellenbilder der Spielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim sind durch die ab Samstag erfolgte Unterbrechung der Saison quasi eingefroren. Somit gehen der FC Gissigheim (Kreisliga), TTC Oberschüpf (Kreisklasse A) und SG Dörlesberg/Nassig III (Kreisklasse C) als jeweilige Tabellenführer ins neue Jahr. In der Kreisklasse B stehen TTC Bobstadt II und SV Dertingen II gemeinsam und absolut gleichauf vorne.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TTV Oberlauda – TSV Schweigern 9:6

Oberlauda: (Einzel) Fading, Balbach, Fischer, Thomas Stolze, Dorstewitz, Vincent Stolze, (Doppel) Fading / Balbach, Fischer / Th. Stolze, Dorstewitz / V. Stolze.

Schweigern: (Einzel) Mike Riegler, Swen Riegler, Meder, Fähr, König, Jahn, (Doppel) M. Riegler / S. Riegler, Meder / Jahn, Fähr / König.

Spielverlauf: 1:0 - 4:0 Fading / Balbach, Fischer / Th. Stolze, Dorstewitz / V. Stolze, Fading, 4:1 M. Riegler, 5:1 - 7:1 Fischer, Th. Stolze, Dorstewitz, 7:2 - 7:5 König, M. Riegler, S. Riegler, Meder, 8:5 Th. Stolze, 8:6 König, 9:6 V. Stolze .

In einer Partie im Tabellenkeller der Kreisliga Tauberbischofsheim gelang dem TTV Oberlauda gegen den TSV Schweigern der erste Sieg der Saison. Der TTV legte die Grundlage dafür in den allesamt gewonnenen Eingangsdoppeln und baute das 3:0 nach und nach auf 7:1 aus. Der TSV stemmte sich zwischenzeitlich erfolgreich gegen eine deutliche Niederlage und verkürzte auf 5:7 aus Schweigerner Sicht. Die Gastgeber allerdings siegten in zwei weiteren Einzeln bei einem nochmaligen Gegentreffer der Gäste und vollendeten somit zum 9:6-Heimsieg.

FC Hundheim-Steinbach – ETSV Lauda II 9:5

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Alexander Münkel, Marcel Münkel, Marco Bischof, Hermann Bi-schof, Hauck, Lutz, (Doppel) A. Münkel / M. Münkel, M. Bischof / Tittel, H. Bischof / Hauck.

Lauda II: (Einzel) Ihl, Dertinger, Berger, Muhr, Kirschning, Schwager, (Doppel) Ihl / Muhr, Dertinger / Kirschning, Berger / Schwager.

Spielverlauf: 1:0 A. Münkel / M. Münkel, 1:1 Ihl / Muhr, 2:1 - 4:1 H. Bischof / Hauck, A. Münkel, M. Münkel, 4:2 Muhr, 5:2 - 6:2 H. Bischof, Hauck, 6:3 Kirschning, 7:3 A. Münkel, 7:4 Dertinger, 8:4 M. Bischof, 8:5 Muhr, 9:5 Hauck.

FC Külsheim III - SV Niklashausen III 9:2

Külsheim III: (Einzel) Stang, Betz, Hepp, Würzberger, Meixner, Düll, (Doppel) Stang / Betz, Hepp / Meixner, Würzberger / Düll.

Niklashausen III: (Einzel) Sorger, Schöllig, Kohl, Künzig, Hahner, Klimczak, (Doppel) Sorger / Kohl, Schöllig / Künzig, Hahner / Klimczak.

Spielverlauf: 0:1 Schöllig / Künzig, 1:1 - 3:1 Hepp / Meixner, Würzberger / Düll, Stang, 3:2 Sorger, 4:2 - 9:2 Hepp, Würzberger, Meixner, Düll, Stang, Betz.

FC Gissigheim - TSV Tauberbischofsheim II 9:0

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, (Doppel) Hetzler / Rogler, Stahl / Ullrich, Bundschuh / Veith.

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Hörner, Sieron, Barthel, Arnold, Henninger, (Doppel) Müller / Hörner, Sieron / Barthel, Arnold / Henninger.

Spielverlauf: 1:0 - 9:0 Hetzler / Rogler, Stahl / Ullrich, Bundschuh / Veith, Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach - TTC Oberschüpf 8:8

Unterbalbach: (Einzel) Bamberger, Schulte, Michael Broens, Maier, Ziegler, Franz Broens, (Dop-pel) Bamberger / Schulte, M. Broens / F. Broens, Maier / Ziegler.

Oberschüpf: (Einzel) Schrickel, Holzer, Pers, Meder, Trenten, Hopf, (Doppel) Schrickel / Holzer, Pers / Meder, Trenten / Hopf.

Spielverlauf: 1:0 Bamberger / Schulte, 1:1 Schrickel / Holzer, 2:1 Maier / Ziegler, 2:2 - 2:3 Holzer, Schrickel, 3:3 M. Broens, 3:4 Pers,4:4 - 5:4 Ziegler, F. Broens, 5:5 - 5:6 Schrickel, Holzer, 6:6 M. Broens, 6:7 Meder, 7:7 - 8:7 Ziegler, F. Broens, 8:8 Schrickel / Holzer.

Dem DJK Unterbalbach gelang in dem Match gegen Tabellenführer TTC Oberschüpf ein Unentschie-den. In dieser Partie verfügten die Gäste über das stärkere erste Paarkreuz, die Gastgeber über das erfolgreichere dritte Paarkreuz. Im mittleren Paarkreuz teilte man sich ebenso wie in den Doppeln jeweils die Punkte, sogar bei den Siegen in fünf Sätzen stand es pari. Die Punkteteilung ist mithin eine fast logische Konsequenz.

TTC Großrinderfeld – FC Gissigheim II 9:7

Großrinderfeld: (Einzel) Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Kleinhans, Horn, Ojeleye, (Doppel) Schörösch / Stolzenberger, Weimert / Horn, Kleinhans / Ojeleye.

Gissigheim II: (Einzel) Ullrich, Häfner, Rogler, Holger Hartmann, Noll, Silas Hartmann, (Doppel) Häfner / Rogler, Ullrich / H. Hartmann, Noll / S. Hartmann.

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Ullrich / H. Hartmann, Häfner / Rogler, 1:2 - 2:2 Kleinhans / Ojeleye, Schörösch, 2:3 Ullrich, 3:3 Weimert, 3:4 Rogler, 4:4 Horn, 4:5 Noll, 5:5 - 6:5 Schörösch, Stolzenber-ger, 6:6 - 6:7 Rogler, H. Hartmann, 7:7 - 9:7 Horn, Ojeleye, Schörösch / Stolzenberger.

TSV Gerchsheim – TSV Tauberbischofsheim III 9:7

Gerchsheim: (Einzel) Arnold Seubert, Wagner, Matthias Seubert, Michel, Albert, Szeitszam, (Doppel) A. Seubert / Michel, Wagner / Szeitszam, M. Seubert / Albert

Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Scherer, Henninger, Buchholz, Adam, Düll, (Doppel) Scherer / Henninger, Röder / Düll, Buchholz / Adam.

Spielverlauf: 1:0 A. Seubert / Michel, 1:1 Scherer / Henninger, 2:1 - 3:1 M. Seubert / Albert, A. Seu-bert, 3:2 - 3:4 Röder, Buchholz, Henninger, 4:4 Albert, 4:5 Adam, 5:5 A. Seubert, 5:6 - 5:7 Scherer, Henninger, 6:7 - 9:7 Michel, Albert, Szeitszam, A. Seubert / Michel.

TTC Oberschüpf – TTC Großrinderfeld 9:3

Oberschüpf: (Einzel) Henninger, Schrickel, Simon Weiland, Holzer, Gerald Weiland, Pers, (Doppel) Schrickel / S. Weiland, Henninger / Pers, Holzer / G. Weiland.

Großrinderfeld: (Einzel) Yannik Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Horn, Ojeleye, Rainer Schörösch, (Doppel) Y. Schörösch / Stolzenberger, Weimert / Ojeleye, Horn / R. Schörösch.

Spielverlauf: 1:0 Schrickel / S. Weiland, 1:1 Schörösch / Stolzenberger, 2:1 - 3:1 Holzer / G. Weiland, Henninger, 3:2 Y. Schörösch, 4:2 - 7:2 S. Weiland, Holzer, G. Weiland, Pers, 7:3 Y. Schörösch, 8:3 - 9:3 Schrickel, S. Weiland.

TSV Gerchsheim – TSV Assamstadt II 4:9

Gerchsheim: (Einzel) Arnold Seubert, Wagner, Matthias Seubert, Michel, Albert, Szeitszam, (Doppel) A. Seubert / Michel, Wagner / Szeitszam, M. Seubert / Albert.

Assamstadt II: (Einzel) Stumpf, Geißler, Hügel, Imhof, Ansmann, Wachter, (Doppel) Stumpf / Geißler, Hügel / Imhof, Ansmann / Wachter.

Spielverlauf: 1:0 A. Seubert / Michel, 1:1 Stumpf / Geißler, 2:1 - 3:1 M. Seubert / Albert, A. Seubert, 3:2 - 3:6 Stumpf, Imhof, Hügel, Wachter, Ansmann, 4:6 A. Seubert, 4:7 - 4:9 Geißler, Hügel, Imhof.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III - TSV Tauberbischofsheim IV 6:0

Spielverlauf: 1:0 - 6:0 Ehrenfried / Bundschuh, Achstetter / Hartmann, Ehrenfried, Bundschuh, Achstetter, Hartmann. hpw