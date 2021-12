Derbysieg für den TTC Bobstadt

Die beiden Spitzenreiter FC Gissigheim (in der Kreisliga) und TTC Oberschüpf (in der Kreisklasse A) waren an diesem Spieltag spielfrei, behielten aber dennoch ihre führenden Positionen.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TSV Schweigern – TTC Bobstadt 6:9

Schweigern: (Einzel) M. Riegler, S. Riegler, Meder, Fähr, König, Weber, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Meder/Weber, Fähr/König.

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Behringer, Scherer, Beier, Müller, Throm, (Doppel) Seeberger/Behringer, Scherer/Müller, Beier/Throm,

Spielverlauf: 1:0 M. Riegler/S. Riegler, 1:1 Seeberger/Behringer, 2:1 und 3:1 Fähr/König, M. Riegler, 3:2 Seeberger, 4:2 Meder, 4:3 bis 4:8 Scherer, Throm, Müller, Seeberger, Behringer, Scherer, 5:8 und 6:8 Fähr, König, 6:9 Throm.

Die Begegnung TSV Schweigern gegen TTC Bobstadt ist seit Jahr und Tag ein interessantes Derby, heuer eben in der Tischtennis-Kreisliga Tauberbischofsheim. Dabei kamen die Gastgeber besser aus den sinnbildlichen Startlöchern, führten nach den Eingangsdoppeln 2:1 und nach den ersten drei Einzeln der Partie mit 4:2. Danach läuteten die Gäste die Wende des Spiels ein, schließlich sogar die Vorentscheidung. Der TTC gewann sechs Einzel in Folge, beteiligt waren dabei alle Paarkreuze. Beim Stand von nunmehr 4:8 stemmte sich der TSV gegen die drohende Niederlage, punktete mit Fähr und König. Schließlich vollendete Throm zum 9:6-Gästesieg.

FC Hundheim-Steinbach – FC Külsheim III 8:8

Hundheim-Steinbach: (Einzel) A. Münkel, M. Münkel, M. Bischof, H. Bischof, Hauck, Lutz, (Doppel) A. Münkel/M. Münkel, M. Bischof/Lutz, H. Bischof/Hauck.

Külsheim III: (Einzel) Stang, Betz, Hepp, Würzberger, Meixner, Düll, (Doppel) Stang/Betz, Hepp/Meixner, Würzberger/Düll.

Spielverlauf: 1:0 A. Münkel/M. Münkel, 1:1 und 1:2 Stang/Betz, Würzberger/Düll, 2:2 A. Münkel, 2:3 Stang, 3:3 M. Bischof, 3:4 Hepp, 4:4 Hauck, 4:5 Meixner, 5:5 bis 7:5 A. Münkel, M. Münkel, M. Bischof, 7:6 bis 7:8 Würzberger, Meixner, Düll, 8:8 A. Münkel/M. Münkel.

TSV Tauberbischofsheim II – TTV Oberlauda 9:2

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Sieron, Barthel, Arnold, Henninger, Buchholz, (Doppel) Sieron/Barthel, Müller/Buchholz, Arnold/Henninger.

Oberlauda: (Einzel) Fading, Th. Stolze, Obrecht, V. Stolze, J. Stolze, Wildner, (Doppel) Fading/Th. Stolze, Obrecht/Wildner, V. Stolze/J. Stolze.

Spielverlauf: 1:0 Sieron/Barthel, 1:1 Fading/Th. Stolze, 2:1 bis 3:1 Arnold/Henninger, Müller, 3:2 Fading, 4:2 bis 9:2 Barthel, Arnold, Henninger, Buchholz, Müller, Sieron.

SV Niklashausen III – SG Dörlesberg/Nassig II 9:7

Niklashausen III: (Einzel) Schöllig, Kohl, Künzig, Ries, Buhl, Ebner, (Doppel) Schöllig/Künzig, Kohl/Ries, Buhl/Ebner.

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Eirich, C. Leisering, Alletzhäusser, Lang, Anderlik, J. Leisering, (Doppel) Eirich/Anderlik, Alletzhäusser/Lang, C. Leisering/J. Leisering.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Schöllig/Künzig, Kohl/Ries, 2:1 C. Leisering/J. Leisering, 3:1 Schöllig, 3:2 bis 3:4 Eirich, Lang, Alletzhäusser, 4:4 und 5:4 Buhl, Ebner, 5:5 bis 5:6 Eirich, C. Leisering, 6:6 und 7:6 Künzig, Ries, 7:7 Anderlik, 8:7 und 9:7 Ebner, Schöllig/Künzig.

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach – FC Gissigheim II 8:8

Unterbalbach: (Einzel) Bamberger, Schulte, M. Broens, Maier, Ziegler, F. Broens, (Doppel) Bamberger/Schulte, M. Broens/F. Broens, Maier/Ziegler.

Gissigheim II: (Einzel) Ullrich, Häfner, Rogler, Achstetter, Noll, Hartmann, (Doppel) Häfner/Rogler, Ullrich/Noll, Achstetter/Hartmann.

Spielverlauf: 1:0 Bamberger/Schulte, 1:1 Häfner/Rogler, 2:1 bis 5:1 Maier/Ziegler, Bamberger, Schulte, M. Broens, 5:3 bis 5:7 Hartmann, Noll, Ullrich, Häfner, Rogler, 6:7 M. Broens, 6:8 Noll, 7:8 und 8:8 F. Broens, Bamberger/Schulte.

TTC Großrinderfeld – DJK Unterbalbach 9:6

Großrinderfeld: (Einzel) Y. Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Kleinhans, Horn, Ojeleye, (Doppel) Y. Schörösch/Stolzenberger, Weimert/Ojeleye, Kleinhans/R. Schörösch.

Unterbalbach: (Einzel) Bamberger, Schulte, M. Broens, Maier, Ziegler, F. Broens, (Doppel) Bamberger/Schulte, M. Broens/F. Broens, Maier/Ziegler.

Spielverlauf: 1:0 Y. Schörösch/Stolzenberger, 1:1 bis 1:2 Bamberger/Schulte, Maier/Ziegler, 2:2 Y. Schörösch, 2:3 Bamberger, 3:3 Weimert, 3:4 M. Broens, 4:4 bis 6:4 Horn, Ojeleye, Y. Schörösch, 6:5 und 6:6 Schulte, M. Broens, 7:6 bis 9:6 Kleinhans, Horn, Ojeleye.

TSV Gerchsheim – ETSV Lauda III 9:5

Gerchsheim: (Einzel) A. Seubert, Wagner, M. Seubert, Michel, Albert, Szeitszam, (Doppel) A. Seubert/Michel, Wagner/Szeitszam, M. Seubert/Albert.

Lauda III: (Einzel) Muhr, Epp, Renk, Schwager, Morcher, Bamberger, (Doppel) Muhr/Schwager, Epp/Bamberger, Renk/Morcher.

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 A. Seubert/Michel, Wagner/Szeitszam, M. Seubert/Albert, A. Seubert, 4:1 Muhr, 5:1 M. Seubert, 5:2 Renk, 6:2 und 7:2 Albert, Szeitszam, 7:3 und 7:4 Muhr, Epp, 8:4 M. Seubert, 8:5 Schwager, 9:5 Albert.

TSV Assamstadt II – FC Gissigheim II 9:0

Assamstadt II: (Einzel) Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Ansmann, (Doppel) Stumpf/Geißler, Hügel/Imhof, Borck/Ansmann.

Gissigheim II: (Einzel) Ullrich, Häfner, Rogler, Podetz, Noll, Hartmann, (Doppel) Häfner/Rogler, Ullrich/Podetz, Noll/Hartmann.

Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Stumpf/Geißler, Hügel/Imhof, Borck/Ansmann, Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Ansmann.

TSV Tauberbischofsheim III – FC Gissigheim II 9:6

Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Scherer, Henninger, Buchholz, Adam, Gruber, (Doppel) Scherer/Henninger, Röder/Gruber, Buchholz/Adam.

Gissigheim II: (Einzel) Ullrich, Rogler, Hartmann, Bundschuh, Noll, Gehrig, (Doppel) Ullrich/Hartmann, Rogler/Noll, Bundschuh/Gehrig.

Spielverlauf: 1:0 Scherer/Henninger, 1:1 Ullrich/Hartmann, 2:1 Buchholz/Adam, 2:2 und 2:3 Rogler, Ullrich, 3:3 bis 5:3 Henninger, Buchholz, Adam, 5:4 und 5:6 Noll, Ullrich, Rogler, 6:6 bis 9:6 Henninger, Buchholz, Adam, Gruber.

Kreisklasse C

TTC Großrinderfeld II – SG Dörlesberg/Nassig III 2:9

Spielverlauf: 0:1 bis 0:6 VuVan/Geißler, Alletzhäusser/Anderlik, Lampert/Leisering, VuVan, Alletzhäusser, Anderlik, 1:6 und 2:6 Ojeleye, Schörösch, 2:7 bis 2:9 Geißler, Alletzhäusser, VuVan.

FC Gissigheim III – VfR Uissigheim 4:6

Spielverlauf: 1:0 Ehrenfried/Bundschuh, 1:1 Heerd/Nahm, 2:1 und 3:1 Ehrenfried, Bundschuh, 3:2 bis 3:4 Martini, Nahm, Heerd, 4:4 Bundschuh, 4:5 und 4:6 Nahm, Martini. hpw