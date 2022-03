Der SV Seckach hat es recht leicht

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen steigt ein kompletter Spieltag. Die beiden Spitzenmannschaften aus Seckach und Niklashausen sind jeweils auswärts gefordert, die Tabellenschlusslichter TSV Oberwittstadt und SC Grünenwört treffen auf Kontrahenten aus dem vorderen Mittelfeld.

Spvgg. Hainstadt II – SC Grünenwört (Freitag, 25. März, 20 Uhr). Die Spvgg. Hainstadt II (11:9) empfängt den SC Grünenwört (1:19). Beide Teams quittierten am vergangenen Spieltag Niederlagen, was den SC beim knappen 7:9 gegen den Tabellennachbarn aus Oberwittstadt sportlich besonders schmerzte. Die Spvgg hat in dieser Saison in engen Begegnungen bereits mehrfach gepunktet und geht als Favorit in diese Partie.

TV Hardheim – SV Seckach (Samstag, 26. März, 14.30 Uhr). Der TV Hardheim (6:14) hat am Samstagnachmittag den verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Seckach (20:0) vor der Brust. Der TV konnte zuletzt beim ETSV Lauda einen Zähler ergattern und will diesen Schwung mitnehmen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten. Der SV indes will sich im Kampf um die Meisterschaft keine sportliche Blöße geben und geht auch als Favorit in die Partie.

TSV Oberwittstadt – ETSV Lauda (Samstag, 26. März, 18 Uhr). Der TSV Oberwittstadt (3:17) trifft auf den ETSV Lauda (13:7). Der TSV konnte am zurückliegenden Spieltag den ersten Sieg dieser Saison vermelden und wittert etwas Morgenluft beim Ringen um den Klassenerhalt. Ob ein weiterer Zähler gegen den favorisierten ETSV drin ist oder gar deren zwei, das hängt von der berühmten Tagesform ebenso ab wie davon, inwieweit die Teams mit Stammbesetzung antreten können.

SV Dertingen – FC Hettingen (Samstag, 26. März, 18 Uhr). Der SV Dertingen (11:9) spielt auf heimi-schen Platten gegen den FC Hettingen (7:13). Der SV hat ein positives Punktekonto und sich damit ein schönes Polster bezüglich der Gedanken um den Klassenerhalt geschaffen. Der FC indes ist momentan noch nicht so weit und sieht beim Gastspiel in Dertingen Chancen, seine Ausgangslage zu verbessern. Im Hinspiel vor drei Wochen gewann der SV mit 9:7.

SG Dörlesberg/Nassig – SV Niklashausen II (Samstag, 26. März, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (10:10) hat den Tabellenzweiten SV Niklashausen II (18:2) zu Gast und steht wahrscheinlich vor einer unüberwindlichen Hürde. Die Gäste haben weiterhin den direkten Aufstieg vor Augen und dürften sich auf dem Weg dorthin auch von der SG nicht aus dem Konzept bringen lassen. In der Begegnung der Vorrunde gewannen der SV Niklashausen mit 9:3.

