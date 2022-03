Der SV Seckach besiegt Hardheim und behält seine weiße Weste

Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim begann nach der langen Corona-Pause mit zwei Begegnungen. Der SV Seckach behielt durch seinen 9:5-Erfolg gegen den TV Hardheim auch in seinem letzten Spiel der Vorrunde eine blütenweiße Weste und die Tabellenführung; der SV Dertingen erlangte durch ein 9:7 beim FC Hettingen ein ausgeglichenes Punktekonto.

SV Seckach – TV Hardheim 9:5

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Reichert, (Doppel) Eckl / Sieg-mann, Thomaier / Schall, Parstorfer / Reichert

Hardheim: (Einzel) Oelerking, Dyszy, Kropf, Wagner, Großkinsky, Danciu, (Doppel) Oelerking / Dyszy, Kropf / Danciu, Wagner / Großkinsky

Spielverlauf: 1:0 Eckl / Siegmann, 1:1 Oelerking / Dyszy, 2:1 - 3:1 Parstorfer / Reichert, Eckl, 3:2 Oelerking, 4:2 Thomaier, 4:3 Kropf, 5:3 - 7:3 Schall, Reichert, Eckl, 7:4 - 7:5 Dyszy, Kropf, 8:5 - 9:5 Parstorfer, Schall.

Der SV Seckach ging gegen den TV Hardheim mit dem nötigen sportlichen Respekt an die Platten, galt es doch, den Platz an der Spitze der Tabelle zu erhalten. Die Gastgeber gingen mit 2:1 aus den Eingangsdoppeln heraus und gingen sukzessive bis zum 7:3 in Führung. Die Gäste konterten mit zwei Erfolgen zum zwischenzeitlichen 7:5, ehe dem SV zwei weitere Zähler den Gesamtsieg sicherten. Beide Fünfsatzspiele gingen an den TV, der allerdings zwei Einzel kampflos abgeben musste.

FC Hettingen – SV Dertingen 7:9

Hettingen: (Einzel) Jürgen Münch, Wachter, Frank, Koß, Wegert, Heinrich Münch, (Doppel) Frank / Koß, J. Münch / Wachter, Wegert / H. Münch

Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Scheckenbach, (Doppel) Braun / Hill, Keller / Holzmann, Semmler / Scheckenbach

Spielverlauf: 0:1 Keller / Holzmann, 1:1 - 2:1 J. Münch / Wachter, Wegert / H. Münch, 2:2 - 2:3 Semmler, Braun, 3:3 Frank, 3:4 Keller, 4:4 Wegert, 4:5 Hill, 5:5 J. Münch, 5:6 Semmler, 6:6 - 7:6 Frank, Koß, 7:7 - 7:9 Hill, Scheckenbach, Braun / Hill.