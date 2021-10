Der ideale Zeitpunkt

Die erste Mannschaft des FC Külsheim empfängt in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord am Samstag die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang, Spielbeginn ist um 19 Uhr. Beide Teams stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz, die Gastgeber mit 0:10 Punkten, die Gäste sind mit 3:7 Zählern näher am rettenden Ufer. Für die Brunnenstädter lief die Saison, was die Habenseite angeht, noch nicht erfolgreich. Genau jetzt wäre der beste Zeitpunkt, damit zu beginnen. Die Spielklasse ist heuer allerdings sehr gut besetzt, somit erweisen sich auch die Mannen der DJK als spielstarke Truppe. Die Külsheimer werden nach besten Kräften dagegenhalten. Nimmt man die vergleichenden Q-TTR-Werte zum Maßstab, so liegen die Vorteile eindeutig bei den Gästen. hpw

