Der Gegner hat noch Druck

Der FC Külsheim I (4:30) trifft in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord am Samstag ab 19 Uhr auf den TTC Hockenheim (16:20). Die Brunnenstädter brauchen sich mit Kalkulationen bezüglich der Tabellenstände nicht mehr befassen, denn der Abstieg in die Bezirksliga Ost ist besiegelt. Die Gäste liegen zwar auf Platz sechs und von der Tabellensituation her genau in der Mitte, sind aber vom Relegationsrang nach unten genau einen Zähler entfernt. Der TTC spürt also den Druck, hinsichtlich des Klassenerhalts erfolgreich sein zu müssen. Die Külsheimer indes können, mit welche Aufstellung sie auch immer antreten werden, unbeschwert aufspielen und ihre Möglichkeiten bar jeglicher Anspannung entfalten. hpw

