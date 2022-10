Der FC Külsheim II schöpft lediglich aus der Vergangenheit Hoffnung

Am Wochenende kommt es in der Tischtennis-Bezirksliga Ost zu drei Begegnungen. In der Partie SG Höpfingen/ Walldürn – SV Niklashausen II sind die Gäste favorisiert, im Spiel TTC Limbach – FC Lohrbach II die Gastgeber, in dem Treffen TTC Korb - FC Külsheim II ist die Favoritenrolle nicht vergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Höpfingen/Walldürn – SV Niklashausen II (Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr). Beim Aufeinandertreffen der SG Höpfingen/Walldürn (0:4) und dem SV Niklashausen II (2:0) spielen zwei Mannschaften gegeneinander, deren jeweiliger Durchschnitt der Q-TTR-Werte die momentanen Punkteausbeuten in etwa widergibt. Die gastgebende SG liegt im unteren Drittel der Tabelle, der SV ist aktuell verlustpunktfrei. Es sieht danach aus, als blieben diese Konstellationen auch nach dem Spieltag erhalten.

TTC Limbach – FC Lohrbach II (Samstag, 8. Oktober, 18 Uhr). Mit dem TTC Limbach (0:4) und dem FC Lohrbach II (0:4) treffen die beiden momentan Tabellenletzten aufeinander. Die Limbacher hatten dabei zwei der Titelmitfavoriten als Gegner, die Lohrbacher „Zweite“ stand zwei Mannschaften gegenüber, mit niedrigere Q-TTR-Werte als die Vorgenannten haben. Sofern man diese Informationen in eine Vorhersage kleidet, so fällt die Favoritenrolle dem Team aus Limbach zu.

Mehr zum Thema Tischtennis Külsheimer „Erste“ macht es gnädig Mehr erfahren Tischtennis Zwei wollen auf Platz 1 Mehr erfahren Tischtennis Zwei verlustpunktfreie Teams in der Kreisliga A Mehr erfahren

TTC Korb – FC Külsheim II (Samstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr). Tabellenführer TTC Korb (6:0) trifft am Samstag auf den FC Külsheim II (2:2). Die Gastgeber haben derzeit einen prächtigen Lauf und sich damit an die Spitze gehievt. Die Gäste wiederum erinnern sich an die Vorsaison, als man vor den jetzigen Gastgebern abschloss. Keines der Teams befindet sich in der Favoritenposition.