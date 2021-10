Der Abstand zum rettenden Ufer wächst

TTC Hockenheim – FC Külsheim 9:1

Hockenheim: (Einzel) Dörsam, Trotter, Simon, Drobny, Schuhmacher, Adameit, (Doppel) Dörsam/Trotter, Simon/Schuhmacher, Drobny/Adameit.

Külsheim: (Einzel) Matejka, Soden, Düll, Michelberger, Henninger, Junak, (Doppel) Matejka/Henninger, Düll/Michelberger, Soden/Junak.

Spielverlauf: 1:0 bis 8:0 Dörsam/Trotter, Simon/Schuhmacher, Drobny/Adameit, Dörsam, Trotter, Simon, Drobny, Schuhmacher, 8:1 Henninger, 9:1 Dörsam .

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim kassierte in der Verbandsklasse Nord beim Gastspiel beim TTC Hockenheim eine deutliche Niederlage. Die Gastgeber beherrschten die Partie von Beginn an und gewannen alle drei Eingangsdoppel. Auch in den ersten Einzeln, sowohl im vorderen wie im mittleren Paarkreuz, setzten die Mannen aus Hockenheim ihre Serie erfolgreicher Spiele fort bis zur eigenen 7:0-Führung. Im dritten Paarkreuz gelang den Gästen zumindest ein Treffer, denn Marco Henninger bezwang seinen Kontrahenten mit 3:2 Sätzen. Im sportlichen Duell der Spitzenspieler hatten wieder die Hockenheimer die spielerische Nase vorn, gewannen zum Endstand von 9:1 aus heimischer Sicht.

Die klare Niederlage belässt den FC Külsheim weiter am Tabellenende. Bei drei Absteigern beträgt der zwischenzeitliche Abstand zum Relegationsrang nun bereits drei Zähler. hpw