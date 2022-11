Fünf Partien an drei Spieltagen stehen am Wochenende in der Tischtennis Bezirksliga Ost der Herren an. Der „absolute Knaller“ steigt in Niklashausen, wo mit der heimischen SV II und dem FC Külsheim die beiden derzeitigen Spitzenteams aufeinandertreffen. Eine wichtige Begegnung im Kampf um den Klassenerhalt findet bei der SG Höpfingen/ Walldürn statt, wo der SV Adelsheim II zu Gast ist.

SV Niklashausen II – FC Külsheim (heute, Freitag, 20 Uhr). Mit dem SV Niklashausen II (10:0 Punkte) und dem FC Külsheim (10:0) treffen die beiden momentan eindeutigen und punktgleichen Tabellenführer der Bezirksliga Ost aufeinander. Der Sieger der Partie kann sich wohl einige Zeit an der Spitze sonnen. In der Halle in Niklashausen wird sicherlich bestes Bezirksliga-Niveau geboten werden. Die Gastgeber sind vom Vergleich der QTTR-Werte her als Favoriten anzusehen. SG Höpfingen/Walldürn – SV Adelsheim II (Freitag, 20 Uhr). Die Partie zwischen der SG Höpfingen/Walldürn (2:10) und dem SV Adelsheim II (3:11) lässt zwei Teams im derzeit hinteren Tabellenbereich aufeinander treffen. Der Sieger dieser sportlichen Auseinandersetzung wird sich auf dem Relegationsplatz vor den Abstiegsrängen wiederfinden. Die derzeitige Tabellenlage lassen ebenso wie die jüngsten Ergebnisse keinen fundierten Siegesanwärter erkennen. TV Eberbach – TTC Korb (morgen, Samstag, 18 Uhr). Der TV (5:3) ist momentan nach Minuspunkten Dritter, der TTC (8:6) nach Pluspunkten. Die Gastgeber zeigen ansteigende Form, die Gäste kassierten zuletzt zwei Niederlagen. Aus der Summe der Anzeichen festigt sich eine Favoritenstellung der Eberbacher, welche durch die höheren vergleichbaren QTTR-Werte unterstützt ist. TTC Neckargerach/Guttenbach – FC Lohrbach II (Samstag, 18.45 Uhr). Der TTC Neckargerach/Guttenbach (6:6) empfängt den FC Lohrbach II (2:12). Die Gastgeber haben zuletzt zwei Mal Unentschieden gespielt, die Gäste haben dagegen drei Niederlagen am Stück quittieren müssen. Gemeinsam mit dem aktuellen Tabellenstand und dem Heimvorteil ergibt sich einen Favoritenstellung für den TTC.

FC Külsheim II – TV Eberbach (Sonntag, 15 Uhr). Der FC Külsheim II (6:4) hat am Sonntagnachmittag den TV Eberbach (5:3) zu Gast. Die beiden Mannschaften des Mittelfeldes haben beide Aussichten, sich im Falle eines Sieges in der vorderen Tabellenhälfte festzusetzen. Der Heim-vorteil spricht für die zweite Mannschaft aus der Brunnenstadt, die besseren QTTR-Werte für das Gästeteam. In der Vorsaison gab es ein Unentschieden und einen Sieg der Eberbacher. hpw