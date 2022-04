Buchen sucht seine Chance gegen Tauberbischofsheim

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost haben die beiden Spitzenteams anspruchsvolle Aufgaben zu lösen, Tabellenführer Hainstadt gegen Limbach, der Tabellenzweite Schefflenz in Eberbach. Schlusslicht BJC Buchen II sucht seine Chance gegen den TSV Tauberbischofsheim.

TV Eberbach – TTC Schefflenz (Samstag, 30. April, 18 Uhr). Der TV Eberbach (15:11) agiert jenseits von Gut und Böse, siegte am vergangenen Spieltag gegen den TTC Korb mit 9:4. Der TTC (24:4) punktet Spiel auf Spiel, wenngleich zuletzt ein Remis gegen den TTC Limbach zu Buche steht. Insgesamt gesehen gilt das Gästeteam als leichter Favorit.

Spvgg Hainstadt – TTC Limbach (Samstag, 30. April, 19 Uhr). Beide Mannschaften sind in der fünf Spieltage währenden Rückrunde noch ohne Niederlage, die Spvgg. ist gar immer noch ohne Verlustpunkt. Die Limbacher haben vor kurzem beim Tabellenzweiten aus Schefflenz einen Zähler ergattern können. Beim Spitzenreiter allerdings scheint ein solcher Erfolg unmöglich angesichts der aktuellen Stärke der Hainstadter.

BJC Buchen II – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 30. April, 19.30 Uhr). Der BJC steckt als Letzter (5:23) tief in Abstiegsschlamassel, was auch auf personelle Probleme zurückzuführen ist. In der Rückrunde gelang den Buchenern noch kein Punktgewinn. Auch der TSV (14:14) in der Rückrunde noch ohne Sieg, vermeldet jedoch zwei Remis. hpw