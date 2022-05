Nichts für schwache Nerven war die Tischtennis-Relegation zum Aufstieg in die Verbandsliga in Reihen. Nach der Absage des TSV Viernheim musste der letzte Startplatz in der höchsten badischen Spielklasse nur zwischen den beiden Zweitplatzierten der Verbandsklassen Nord und Süd, dem BJC Buchen und dem TTC Reihen ausgespielt werden.

Einen klaren Favoriten gab es im Vorfeld nicht. Somit war

...