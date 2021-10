Bilanz spricht für Merlins

Mit zwei Siegen aus drei Spielen und damit Tabellenplatz zwei in der Vorrundengruppe G des Fiba-Europe-Cups ist den Hakro Merlins ein gelungener Einstand ins internationale Geschäft geglückt. Jetzt steht erst einmal wieder Bundesliga-Basketball an. Bereits am am heutigen Samstag gastieren um 20.30 Uhr die Basketball Löwen Braunschweig in der Arena Hohenlohe in Ilshofen. Letzte Tickets für das Spiel in der „Stierkampf-Arena“ gibt es noch unter „https://hakro-merlins.reservix.de/events“.

Ähnliche Ausgangssituationen

Beide Mannschaften gehen mit einer ähnlichen Ausgangssituation in die Begegnung: Sowohl die Hausherren als auch die Gäste haben jeweils zwei der bisherigen fünf Ligaparteien für sich entscheiden können und liegen auch in der Tabelle direkt hintereinander auf den Plätzen 13 und 14. Bei den Merlins Crailsheim präsentierten sich in den letzten Spielen vor allem die Neuzugänge Terrell Harris, Jaren Lewis und TJ Shorts II besonders stark. Letzterer gehört ligaweit jeweils zu den Top-5-Schützen (18,8 Punkte) und -Vorlagengeber (8,4 Assists), weist zudem eine beeindruckende Effektivität von 22 auf.

Die Braunschweiger sind der Club von Alleingesellschafter Dennis Schröder. Der NBA-Profis hatte einst seine Karriere bei den Niedersachsen begonnen. Die Löwen hatte in den ersten Ligabegegnungen mit dem FC Bayern, den Niners Chemnitz und Brose Bamberg gleich mehrere starke Gegner. Gegen Letztere gelang ihnen am vergangenen Wochenende ein Sieg (90:84). Im Achtelfinale des BBL-Pokals überzeugten sie zu Hause mit einem 97:77-Derbysieg gegen BG Göttingen. Im Viertelfinale treffen sie nun Mitte November auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt, die in der Bundesliga noch sieglos sind. (in der Liga noch sieglos) stoßen. Damit hat Braunschweig sehr gute Chancen auf den Einzug ins Final-4-Pokalturnier.

Auch die Merlins Crailsheim gehen mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gegen die Niedersachsen. Der Sieg am vergangenen Wochenende in Bayreuth war der erste nach drei Niederlagen in Folge in der BBL und enorm wichtig für die Mannschaft von Sebastian Gleim. Nicht nur das Ergebnis (86:74), sondern vor allem auch die Art und Weise, wie die Zauberer aufgetreten sind, macht mut für die Zukunft. So schafften es die Crailsheimer, die eigene Defensive zu stabilisieren und wichtige Rebound-Duelle für sich zu gewinnen. Besonders Center Bogdan Radosavljevic glänzte unter dem eigenen Korb mit acht Rebounds. In der Offensive sorgte wieder einmal TJ Shorts II für Furore. Er erzielte selbst 24 Zähler und legte sechs Assists auf. Auch Shooting Guard Terrell Harris war am letzten Wochenende in bestechender Form (18 Punkte).

Jubiläen für Bleck und Shorts II?

Zauberer-Kapitän Fabian Bleck könnte im Spiel gegen Braunschweig einen ganz besonderen Meilenstein in seiner Karriere erreichen. Lediglich sieben Rebounds fehlen dem Small Forward noch, um die beeindruckende Zahl 750 voll zu machen. Das würde den Hexenkessel vermutlich zusätzlich zum Überlaufen bringen. Auch für TJ Shorts II besteht die Chance, ein Jubiläum zu feiern. In seiner erst zweiten Saison in der easyCredit BBL fehlen dem Point Guard nur noch elf Assists zu 250 – eine unglaubliche Zahl für diesen kurzen Zeitraum.

Zauberer-Headcoach Sebastian Gleim freut sich trotz der kurzen Regeneration auf das bevorstehende Aufeinandertreffen: „Wir müssen die Zeit sehr effektiv nutzen, uns erholen und uns zielstrebig auf Braunschweig vorbereiten. Unsere Devise bleibt, das große Bild sehen und besser werden.“

Die letzten vier Begegnungen gegen die Löwen haben die Merlins Crailsheim übrigens alle für sich entscheiden, zuletzt Anfang des Jahres zu Hause mit 75:69. jk