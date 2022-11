Die Tauberbischofsheimer Tischtennis-Bezirksmeisterschaften finden am Samstag, 12. November, und am Sonntag, 13. November, in der Stadthalle in Lauda statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es wieder um Titelehren in den Individualwettbewerben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Turnier mit den Wettbewerben im Einzel, im Doppel und im Mixed umfasst Wettbewerbe für den Nachwuchsbereich sowie für die aktiven Damen und Herren. Am Samstag beginnen um 10 Uhr die Mädchen/Jungen 15 (Jahrgänge 2008 und 2009) und die Mädchen/Jungen 11 (Jahrgänge 2012 und jünger). Ab 12 Uhr treten die Mädchen/Jungen 13 (Jahrgänge 2010 und 2011) an, ab 13.30 Uhr die Mädchen/Jungen 19 (Jahrgänge 2004 bis 2007) im Mixed und ab 14.30 Uhr im Einzel und im Doppel.

Ab 14 starten die Seniorinnen/Senioren 40 (Jahrgänge 1974 bis 1983), die Seniorinnen/Senioren 50 (Jahrgänge 1964 bis 1973) sowie die Seniorinnen/Senioren 60 (Jahrgänge 1963 und älter) im Einzel und Doppel. Die Seniorinnen/Senioren sind nur im Wettbewerb ihres Stichtages spielberechtigt. Lediglich im Doppel der Seniorinnen/Senioren dürfen alle Altersklassen antreten.

Mehr zum Thema Tischtennis Spitzenteams ungefährdet Mehr erfahren

Am Sonntag beginnen die Herren S (Q-TTR-Wert ab 1501) und die Herren B (Q-TTR-Wert von 1251 bis 1350) mit ihren Konkurrenzen Einzel und Doppel. Die Damen spielen ab 11 Uhr, die Konkurrenz Mixed für die Erwachsenen startet ab 12.00 Uhr. Ab 13.00 Uhr gehen die Wettbewerbe bei den Herren A (Q-TTR-Wert von 1351 bis 1500) und Herren C (Q-TTR-Wert bis 1250) los. Damen sind auch in den Herren-Konkurrenzen startberechtigt. Damen und Herren dürfen zusätzlich nur in der Klasse über ihrer Einstufung spielen.

Meldungen sind online möglich, für den Nachwuchsbereich unter marcel.muenkel@gmx.de, für die Erwachsenen-Konkurrenzen unter josef_arnold@gmx.de. Meldeschluss ist am Donnerstag, 10. November 2022, um 24 Uhr. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn der Konkurrenz bei der Turnierleitung möglich.

Die Ergebnisse der Einzelwettbewerbe gehen in die TTR-Wertung ein. hpw