Bezirk Buchen sucht seine Meister

Die Bezirksmeisterschaften des Tischtennisbezirks Buchen werden am Samstag, 13. Mai, ab 12 Uhr in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim ausgetragen.

Startberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die in Vereinen des TT-Bezirks Buchen gemeldet sind und eine gültige Spielberechtigung besitzen (Jugendliche mit SBE sind ebenfalls erlaubt).

Um 12 Uhr starten die Herren A, um 13 Uhr Herren C, um 16 Uhr Damen und Herren B, und um 17 Uhr Herren S. Der Wettbewerb der Herren S zählt gleichzeitig als Qualifikation für die Verbandsrangliste.

Gespielt wird nach folgendem Modus: Zuerst erfolgt die Einteilung in Klassen nach TTR-Werten. Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt, danach einfaches K.o.-System auf drei Gewinnsätze. Änderungen obliegen der Turnierleitung. Die Teilnahme an der nächsthöheren Klasse ist zulässig, soweit der Turnierablauf dadurch nicht beeinträchtigt wird. Eine detaillierte Ausschreibung ist den Vereinen zugesandt worden.

Meldeschluss ist 30 Minuten. vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz. Meldungen vorab sind erwünscht, entweder per Email an Bezirkssportwart Jörg Kromer (joerg.kromer@hotmail.de) oder Online-Anmeldung über myTischtennis.de.

Die Halle wird bewirtschaftet sein. Der Eintritt ist frei. dk