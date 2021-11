Auswärtsteams eine Macht

Der Spieltag in der Tischtennis-Bezirksliga Ost stand komplett im Zeichen der Auswärtsmannschaften.

FC Külsheim II – TTC Schefflenz 7:9

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Schanzenbächer, H. Würzberger, Junak, R. Würzberger, Stang, (Doppel) H. Würzberger/Junak, Henninger/R. Würzberger, Schanzenbächer/Stang.

Schefflenz: Siebert, Semar, Mack, A. Koch, Peng, S. Koch, (Doppel) Siebert/Semar, Mack/S. Koch, A. Koch/Peng.

Spielverlauf: 1:0 bis 3:0 H. Würzberger/Junak, Henninger/R. Würzberger, Schanzenbächer/Stang, 3:1 und 3:2 Semar, Siebert, 4:2 H. Würzberger, 4:3 Mack, 5:3 R. Würzberger, 5:4 Peng, 6:4 Henninger, 6:5 bis 6:8 Semar, Mack, A. Koch, Peng, 7:8 Stang, 7:9 Siebert/Semar.

Die Gastgeber hatten einen prächtigen Start und gewannen alle drei Eingangsdoppel. Die Gäste konterten im vorderen Paarkreuz mit Semar (3:2 gegen Henninger) und Siebert. Bis zum 6:5 teilte man sich paarkreuzweise die Punkte.Die Partie kippte zugunsten der Gäste, als deren Akteure im mittleren Paarkreuz zwei Fünfsatzerfolge einfahren konnten. Im Schlussdoppel sicherten Siebert/Semar den knappen 9:7-Auswärtssieg..

TSV Assamstadt – TTC Schefflenz 1:9

Assamstadt: (Einzel) Müller, Eckert, A. Ansmann, Eichhorn, Borck, W. Ansmann, (Doppel) Müller/A. Ansmann, Eckert/Eichhorn, Borck/W. Ansmann.

Schefflenz: (Einzel) Siebert, Semar, Waschitschek, Mack, Koch, Körner, (Doppel) Siebert/Semar, Waschitschek/Mack, Koch/Körner.

Spielverlauf: 1:0 Müller/A. Ansmann, 1:1 bis 1:9 Siebert/Semar, Koch/Körner, Semar, Siebert, Mack, Waschitschek, Körner, Koch, Siebert.

SG Höpfingen/Walldürn – TTC Limbach 5:9

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Ott, Kaufmann, Obermüller, Schaborak, (Doppel) Miko/Kaufmann, Pöschko/Ott, Obermüller/Schaborak.

Limbach: (Einzel) M. Trappmann, Sigmund, R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann, Schwarzinger, (Doppel) M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann/Schwarzinger.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Miko/Kaufmann, Pöschko/Ott, 2:1 bis 2:3 K. Trappmann/Schwarzinger, Sigmund, M. Trappmann, 3:3 Ott, 3:4 R. Trappmann, 4:4 Obermüller, 4:5 bis 4:6 K. Trappmann, M. Trappmann, 5:6 Pöschko, 5:7 bis 5:9 R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann .

TSV Assamstadt – Spvgg Hainstadt 0:9

Assamstadt: (Einzel) Müller, A. Ansmann, Eichhorn, Stumpf, Geißler, W. Ansmann, (Doppel) Müller/A. Ansmann, Eichhorn/W. Ansmann, Stumpf/Geißler.

Hainstadt: (Einzel) Geißelhardt, Preuhs, Gremminger, Kisling, Gramlich, Okorafor, (Doppel) Geißelhardt/Preuhs, Gremminger/Kisling, Gramlich/Okorafor.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:9 Gremminger/Kisling, Geißelhardt/Preuhs, Gramlich/Okorafor, Preuhs, Geißelhardt, Kisling, Gremminger, Okorafor, Gramlich.

TV Eberbach – TSV Tauberbischofsheim 2:9

Eberbach: (Einzel) Becker, Schuler, Esgin, Mathias, Hartnagel, Bayer, (Doppel) Hartnagel/Bayer, Becker/Schuler, Esgin/Mathias.

Tauberbischofsheim: (Einzel) Krause, Bach, Steidten, Kruse, Spang, Sieron, (Doppel) Krause/Steidten, Bach/Kruse, Spang/Sieron.

Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Bach/Kruse, Krause/Steidten, 1:2 und 2:2 Esgin/Mathias, Becker, 2:3 bis 2:9 Krause, Kruse, Steidten, Sieron, Spang, Krause, Bach.

Die nächsten Spiele

TTC Limbach – TTC Schefflenz (Dienstag, 30. November, 20 Uhr). Der TTC Limbach (8:6) empfängt bereits am Dienstag den TTC Schefflenz (11:3). Die Gastgeber spielen bisher eine gute Saison, die Gäste peilen derweil Tabellenrang zwei an. Von den Q-TTR-Werten her sieht es für die Gäste erfolgversprechender aus, diese sind jedoch vor der Spielstärke der Gastgeber sicher gewarnt.

TTC Korb – TSV Assamstadt (Mittwoch, 1. Dezember, 20 Uhr).Hier treffen zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander. Beide Teams brauchen jeden Punkt im sportlichen Kampf um den Klassenerhalt, ein Sieg gegen einen Mitkonkurrenten hat gar doppeltes Gewicht. Sollten die Gäste ihre personellen Schwierigkeiten nicht beheben können, dann sind die Gastgeber in der Favoritenrolle. hpw