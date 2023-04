Abstiegsfrage wird geklärt

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren sind verschiedene Entscheidungen bereits gefallen. Der SV Niklashausen II ist Meister, der FC Külsheim Teilnehmer an der Relegation nach oben, der FC Lohrbach II erster Absteiger. Der anstehende Spieltag entscheidet in einem Fernduell, ob der SV Adelsheim II oder die SG Höpfingen/ Walldürn direkt absteigt und wer von den beiden Teams in die Relegation nach unten geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Adelsheim II – TTC Neckargerach/Guttenbach (Freitag, 28. April, 20 Uhr). Der vom Abstieg bedrohte SV Adelsheim II (9:25) hat mit dem TTC Neckargerach/Guttenbach (18:16) zu tun, einem Team im kompakten Mittelfeld. Die Gäste haben in der Rückrunde bisher doppelt so viele Pluspunkte wie der SV geholt.

TV 1846 Eberbach – FC Külsheim II (Freitag, 28. April, 20.30 Uhr). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Die Gastgeber aus Eberbach weisen 18:16 Zähler auf, die Gäste aus Külsheim 19:15. Es wird wohl die Tagesform entscheiden.

Mehr zum Thema Tischtennis Spannender Abstiegskampf Mehr erfahren Tischtennis Relegationen stehen im Mittelpunkt Mehr erfahren

TTC Limbach – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 29. April, 18 Uhr). Die Gastgeber des TTC (17:17) tummeln sich im Mittelfeld, die Gäste der SG (9:25) benötigen Zählbares, um nicht sofort abzusteigen. Die Limbacher sind in der Rückrunde von den Punkten her zweitbestes Team der Liga, die SG hat in der zweiten Hälfte der Saison bisher die wenigsten Punkte geholt. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern.

TTC Korb – SV Niklashausen II (Samstag, 29. April, 18.30 Uhr). Der im Mittelfeld rangierende TTC Korb (17:17) hat Meister SV Niklashausen II (32:2) zu Gast. Der TTC spielt in der Rückrunde etwas erfolgreicher als in der Vorrunde. Ob dies für einen Punktgewinn gegen den SV reicht, werden die sportlichen Kontrahenten an der Platte entscheiden.

FC Külsheim – FC Lohrbach II (Samstag, 29. April, 19 Uhr). Das abschließende Spiel der Saison steigt in der Brunnenstadt, wo der FC Külsheim (25:9) auf den FC Lohrbach II (6:28) trifft. Die Begegnung wird unabhängig des Ausgangs der Partie für beide Mannschaften keine Änderung der Platzierung bringen. hpw