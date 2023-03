Zweitbester in Baden

Der erst elfjähringe Tim Ries von der DJK Unterbalbach belegt bei der Badischen Verbandsrangliste in der Klasse U12 Jungen in Weinheim den zweiten Platz und qualifiziert sich direkt zum „BaWü-RLT Top 20 Turnier“. Die Verbandsrangliste des Badischer Tischtennis-Verband e.V fand in Weinheim statt. Durch seinen Sieg bei der Regionsrangliste im Februar hatte sich Tim Ries hierfür qualifiziert. Bei der Verbandsrangliste der Jungen U 12 waren insgesamt 14 Teilnehmer qualifiziert aus Vereinen wie zum Beispiel von der DJK Waldstadt, TV Brühl, TV Ottenhausen, TS Durlach, TV Ettlingen, SV 62 Bruchsal, TV Weinheim-West, TC Wiesloch-Baiertal, FC Gissigheim, TTC 95 Odenheim, die aus den Bezirken Heidelberg, Pforzheim, Karlsruhe, Rhein-Neckar kamen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gespielt wurde in einer Sechser-Gruppe nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“, so dass es hier zu sechs Gruppenspiele kam. Hier gewann Tim Ries alle seine sechs Gruppenspiele mit einem Satzverhältnis von 18:1 und gewann damit die Gruppe vor Rufus Schaal von der DJK Waldstadt aus dem Bezirk Rhein-Neckar, der sich nur Tim Ries geschlagen geben musst.

In der Gruppe B setze sich Kaveh Ghasemi von der TTV Weinheim-West mit 6:0 Siegen gegen Alvaro Tejado del Pozo von der TTC Weinheim durch, der auf 4:2 Siegen kam und sich aufgrund des besseren Satzverhältnis gegen Johannes Miksek (TTC 95 Odenheim) und Benno Rogler (FC Gissigheim) durchsetze. Alle drei Spieler hatten ein Verhältnis von 4:2 Siegen.

Nur eine Niederlage

Mehr zum Thema Tischtennis Toller Erfolg für Tim Ries Mehr erfahren

In der Endgruppe spielte dann die jeweils Gruppenersten und Gruppenzweiten der Vorrundengruppe A und B um den Gesamtsieg der Verbandsrangliste. Hierbei wurden die Ergebnisse der Vorrunde mit übernommen, so dass jeder Spieler noch zwei Einzel bestreiten musste.

Tim Ries setzte sich dann hier in seinem ersten Spiel mit 3:1 Sätzen gegen Alvaro Tejado del Pozo von der TTC 1946 Weinheim durch und musste sich dann im letzten Speil mit 1:3 gegen Kaveh Ghasemi (TTV Weinheim-West) geschlagen geben. Hier belegte dann Tim Ries hinter Kaveh Ghasemi, vor Alvaro Tejado del Pozo (Platz 3) und Rufs Schaal (Platz 4) einen hervorragenden zweiten Platz. Dieser zweite Platz bedeutet zugleich die Qualifikation für das die Rangliste BaWü-RLT Top 20 Turnier.