Zwei Titelgewinne für den Niederstettener Nachwuchs

U16-Mannschaft der Volleyballer des TV Niederstetten ist Bezirksmeister im Bezirk Nord. Dazu waren zwei Siege nötig: Zuerst spielte der TVN gegen den Gastgeber VfB Neuhütten und gewann mit 2:0-Sätzen. Im zweiten Spiel gegen den starken VC Freudental war Niederstetten durch den verletzungsbedingten Ausfall von Kaderspielerin Hannah Mehring und den Ausfall von Jasmina Kurtisi deutlich in der schlechteren Position.

Druck gemacht

Doch die Mannschaft aus dem Vorbachtal setzte Freudental von Beginn an mit starken Aufschlägen unter Druck. 25:20 hieß es am ende für Niederstetten. Im zweiten Satz war Freudental die bessere Mannschaft und gewann diesen mit 25:16.

Die Niederstettener U16-Volleyballerinnen sind Meister im Bezirk Nord. © TVN

Der Entscheidungssatz war von Beginn an spannend. In der Satzmitte setzte sich der TV Niederstetten etas ab.Der Satz endete mit 19:17.

Durch diesen entscheidenden Sieg heißt der neue Bezirksmeister im Bezirk Nord: TV Niederstetten.

Für den TV Niederstetten spielten: Ida Dod, Stella Endres, Nora Haag, Emily Hobmaier, Pauline Hobmaier, Christina Schmidt, Sarah Schneider und Joana Zerr.

Auch die U14 sichert sich den Titel des Bezirksmeisters – und das in heimischer Halle. Das erste Spiel gegen die Spvgg. Möckmühl gewann der TV zweimal mit 25:20.

Gegen Backnang wurden die stärksten Spielerinnen aufgestellt, da gegen die Mannschaft am letzten Spieltag ein Satz verloren wurde. Das Team aus Backnang war dieses Mal aber längst nicht so stark, so dass dank sicherer Aufschläge beide Sätze deutlich gewonnen wurden. Im letzten Spiel gegen den Nachbarn TV Bad Mergentheim schlug das Team aus Niederstetten nahezu fehlerfrei auf und wehrte alle Bälle ab. Beide Sätze wurden mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Nach diesem Turnier steht fest. Die U14-Mannschaft des TV Niederstetten ist ungeschlagen Bezirksmeister im Bezirk Nord und qualifiziert sich damit für die Württembergische Meisterschaft im Januar.

Für den TV Niederstetten spielten: Isa Dod, Stella Endres, Nora Haag, Pauline Hobmaier, Luna Horwath, Thea Lochner, Christina Schmidt und Joana Zerr.

Die U12-Mannschaft schließlich gewann gegen Freudental, vorbachtal und Bietigheim, verlor dagegen Möckmühl. Für den TV Niederstetten spielten Leonie Borawski, Fredric Endres sowie Pia Hämmelmann. vh