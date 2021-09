Zwei Titel für den TSV

In der Tennissaison 2021 errangen die „Damen 50“ und die „Mixed 40“ des TSV Assamstadt in ihren jeweiligen Klassen die Meisterschaft. Die „Damen 5“ 0 gewannen in einer 4er-Mannschaft alle Spiele. Sie setzten sich gegen Vereine aus Eppingen, Nußloch und Stebbach durch. Die „Mixed 40“ erspielten unter anderem Erfolge gegen Hoffenheim und Heidelberg. In der nächsten Saison spielt man im Bezirk jetzt in der höchsten Klasse in der 1. Bezirksliga und freut sich auf diese Herausforderung. Das Bild zeigt (von hinten links): Liane Möhler, Susanne Ehrly, Katja Bauhof, Inge Braun, Wilma Denninger, Inge Lebert, Hiltrud Heimberger, Dietmar Heimberger. Von links kniend: Dieter Weiß, Ralf Ondrasch, Klaus Reichert, Edgar Geißler. Auf dem Bild fehlen Dieter Scherer und Peter Schaller und Roswitha Frank. Bild: TSV

