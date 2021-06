Zwei ganz klare Erfolge

Nach erfolgreichem Start der Mannschaften Herren 60 und der TSG Königshofen/Beckstein griffen nun auch die Damen der TSG Beckstein/Grünsfeld in den Spielbetrieb der Tennis-Medenrunde ein und empfingen in der 1. Bezirksklasse die Damen des TC Haßmersheim. Diese mussten allerdings mit nur vier Spielerinnen geschwächt antreten. Damit waren bereits zu Beginn drei Matchpunkte auf dem Becksteiner Punktekonto, das durch Siege von Corinna Fischer (6:1, 6:1), Nadine Fleischer (6:3, 6:2) sowie Stina Neuenfeldt ohne größere Mühe weiter aufgefüllt wurde. Nur die an Position eins spielende Luisa Brückmann musste sich mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

Zwei gewonnene Doppel durch Brückmann/Fischer (6:2, 6:2) und Neuenfeld/Desiree Neunzig (5:7, 6:0 und 10:7) machten den Tag mit dem 8:1-Sieg für die TSG perfekt.

Ebenfalls ein 8:1 gelang der TSG Königshofen/Beckstein gegen die TSG Grünsfeld/Lauda II in einem Heimspiel der 2. Bezirksklasse. Ein sehenswertes Duell lieferten sich Konstantin Burkard gegen Timo Schneider. Der Königshofer hielt mit guter Defensive den wuchtigen Schlägen seines Kontrahenten Stand und gewann 6:1 und 6:4.

6:1 und 7:5 hieß es für Tobias Zegowitz, Christian Moll hatte keine Probleme (6:0, 6:0), ebenso Jannis Vierneisel (6:0, 6:1) und Christoph Müller (6:0, 6:0). Der Punkt aus der sechsten Einzelpartie ging ebenfalls an die TSG, da Grünsfeld/Lauda nur fünf Spieler stellen konnte.

Ein hartes Match in der Doppelrunde zwischen Zegowitz/Müller und Schneider/Vath ging im ersten Satz etwas schnell mit 2:6 an die Gegner, ehe sich das heimische Duo im zweiten Satz mit 6:0 in den Match-Tiebreak spielte. Der ging allerdings knapp mit 8:10 an Grünsfeld/Lauda. Das Doppel Vierneisel/Markus Zegowitz harmonierte gut und gewann 6:1 und 6:1.

Wegen Spielermangels musste die zweite Mannschaft der TSG Königshofen/Beckstein gegen Tauberbischofsheim 2 die Begegnung absagen. KaZe

