Zufriedene Gesichter beim SVL

Die Tennissaison 2022 SV Löffelstelzen ist nun beendet. Und so haben die verschiedenen Mannschaften abgeschnitten.

Herren 60, Württembergst.

Nach der Meisterschaft in 2021 mussten sich die Herren 60 nun in der Tennissaison 2022 in einer Siebener-Gruppe vergleichen. Das Auftaktspiel gegen Rottweil wurde nicht gewonnen.

Mit drei Tiebreaks und vier Match-Tiebreaks sowie über sechs Stunden Spieldauer war es eine zeitintensive Begegnung, die mit 2:4 verloren ging.

In den Spielen gegen Renningen und Korb setzte sich die Mannschaft mit 4:2 und 6:0 dann jedoch souverän durch. In Heilbronn Trappensee hatte man dann allerdings seinen Meister gefunden. Der spätere Meister schickte den SV Löffelstelzen mit 0:6 nach Hause.

Die zwei letzten Spiele gegen Neckarweihingen, wurden wieder mit 4:2 und 5:1 gewonnen werden. Insgesamt belegten die Herren 50 in der Meden-Runde 2022 den guten dritten Platz und spielen damit auch in der nächsten Saison in der höchsten Klasse.

Eingesetzte Spieler: Hans-Georg Velthaus, Helmut Leschinger, Helmut Netz, Karl Zink, Wolfgang Ansmann und Dimitrios Mainos.

Damen 40 Bezirksstaffel 1

Vier Begegnungen standen dieses Jahr an und gleich das erste Spiel zu Hause gegen Untergruppenbach wurde denkbar knapp 3:3 mit fünf Spielen Unterschied verloren. Bei den nächsten zwei Spielen machten es die SV-Damen dann besser. Sowohl in Oedheim als auch zu Hause gegen Horkheim stand es nach den Einzeln 2:2. Durch starke Leistungen wurden die Doppelpaarungen gewonnen, so dass am Ende bei beiden Begegnungen ein 4:2-Sieg zu Buche stand.

Für das letzte Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Neuenstadt rechneten sich die Spielerinnen wenig Chancen aus und mussten sich dann auch 1:5 geschlagen geben. Somit beenden die Damen 40 ihre Medenrunde zufrieden auf dem dritten Platz der Bezirksstaffel 1.

Eingesetzte Spielerinnen: Lina Barth, Britta Müller, Elisabeth Beck, Susanne Kühne, Katrin Barnowski-Buchhorn, Sigrid Drost, Gertrud Heger, Inge Rössler

Herren 40 Bezirksklasse 1

Die Herren 30 traten dieses Jahr in der Bezirksklasse mit einer 6er Mannschaft an. Im ersten Spiel gegen den TSV Untergruppenbach hatte man mit 1:8 gleich eine Niederlage hinzunehmen. Nur Sebastian Singer gelang es dabei, im Einzel sein Spiel zu gewinnen.

Auch das zweite Auswärts-Spiel dieser Saison gegen den TSV Neuenstein musste man wieder mit 1:8 verloren geben. Hier holten das Doppel Heiko Rössler/Sebastian Singer den einzigen Punkt für den SV Löffelstelzen.

Im dritten Spiel gelang dann der ersehnte Sieg im Heimspiel gegen den TC Sulmtal mit 6:3. Im Einzel fuhren hier Heiko Rössler, Sebastian Singer und Philipp Spachmann sowie Alexander Schütz die Punkte für den SV ein. Im Doppel gewannen die Paarungen Heiko Rössler/Sebastian Singer und Philipp Spachmann/Sebastian Heger ihre Matches. Im letzten Spiel, wieder zu Hause, gegen den SPG Brettachtal/Scheppach gab es eine weitere Niederlage, und zwar mit 3:6.

Dennoch ist die Mannschaft nicht unzufrieden, da die Spielklasse gehalten wurde und nächstes Jahr wieder in der Bezirksklasse 1 angetreten kann.

Eingesetzte Spieler: Heiko Rössler, Sebastian Singer, Simon Spachmann, Philipp Spachmann, Bernd Schäfer, Helmut Netz, Alexander Schütz, Sebastian Heger, Daniel Henninger, Willi Hörner.