Wölfe erhalten Lizenz für 2021/22 ohne weitere Auflagen

Die Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga hat am Dienstag, 20. April, die Lizenzen für die erste und zweite Handball-Bundesliga für die Saison 2021/22 vergeben. Die DJK Rimpar Wölfe hat dabei die Lizenz ohne weitere Auflagen erhalten und darf damit in ihre neunte Zweitligasaison gehen. Geschäftsführer Roland Sauer: "Gerade in dieser Zeit ist das etwas Besonderes. Wir wissen natürlich auch, dass wir dies der tatkräftigen Unterstützung unserer Partner zu verdanken haben. Ohne deren Hilfe würden wir nicht wie bisher durch diese Krise kommen."

© Sandra Strambace Paul von Brandenstein Redaktion Sportredakteur Fränkische Nachrichten Tauberbischofsheim