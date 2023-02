Wildersinn erst zufrieden – dann nicht mehr

FC Würzburger Kickers – VfR Aalen 1:2

Würzburg: Perez Hintermeier (65. Walch), Littmann, Müller, Hägele (46. Göttlicher, 65. Wegmann), Kurzweg (46. Montcheu), Karimani (85. Ursu), Zaiser (46. Meisel), Franjic (46. Alberico), Caciel (65. Leipold), Helmer (65. Sané), Junge-Abiol.

Tore: 1:0 (45., Foulelfmeter) Franjic, 1:1 (61.) Meien, 1:2 (83.) S. Wächter. – Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim).

Eine unnötige Niederlage kassierte der FC Würzburger Kickers im Testspiel gegen den VfR Aalen. Trotz der klar besseren Chancen, musste sich der Bayerische Regionalligist dem Südwest-Regionalligist mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Dabei dominierten die „Rothosen“ gerade die erste Hälfte klar, konnten aber eine Vielzahl an guten Torabschlüssen nicht in Treffer ummünzen. Lediglich Ivan Franjic traf einmal ins Tor der Gäste aus Ostwürttemberg. Der Mittelfeldspieler verwandelte eine Foulelfmeter nach Foulspiel an Franz Helmer sicher zum 1:0 (45.). Für den 25-Jährigen war dies der erste Einsatz in der Wintervorbereitung, nachdem er zuvor mit hartnäckigen Knieproblemen kürzer treten musste.

Helmer an den Pfosten

„Die erste Halbzeit ging schon in die Richtung von dem, was wir in der ersten Saisonhälfte gespielt haben“, zeigte sich Marco Wildersinn mit dem ersten Durchgang seiner Mannschaft durchaus zufrieden. Allerdings sollte der zweite Spielabschnitt dann ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Würzburger Trainers laufen. Denn dort sorgte seine Mannschaft kaum noch für Gefahr im Aalener Strafraum.

Dagegen kamen die Gäste aus Aalen deutlich griffiger aus der Kabine und belohnten sich dafür mit dem Ausgleichstreffer von Vico Meien, der einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf ins FWK-Gehäuse beförderte (61.). Auf der Gegenseite verpasste Franz Helmer die prompte Antwort und scheiterte aus kurzer Distanz am rechten Pfosten des Aalener Tores (65.).

In einer hektischen Schlussphase sorgte schließlich eine sehenswerte Einzelleistung von Stefan Wächter für die zweite Würzburger Niederlage im vierten Vorbereitungsspiel der Wintervorbereitung (83.). Sehr zum Ärger von Marco Wildersinn: „ Wir waren in der zweiten Halbzeit viel zu langsam – ob mit oder ohne den Ball. Uns fehlt noch einiges. Wir haben noch zu arbeiten.“

Am Samstag (11. Februar) geht es für die Würzburger Kickers mit einem weiteren Testspiel dann um 15 Uhr beim Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg II weiter.