WFV tritt für Fairness ein

Um das Thema Fairness und Toleranz in den Fokus aller Fußballer und beteiligten Menschen zu rücken, hat die Kommission „WFV für Fairness und Toleranz – gegen Gewalt“ sechs Leitsätze entwickelt, die einerseits die Verbandsposition ausdrücken und andererseits für eine „klare Kante“ gegenüber Gewalt und Diskriminierung stehen: „Wir alle wollen fairen Fußball“ –Spaß am Fußball steht an erster Stelle. Man will gewinnen – auf faire Art und Weise. „Wir alle leben Vielfalt“ – jegliche Art der Diskriminierung wird verachtet und verurteilt. „Wir alle begegnen uns auf Augenhöhe“ – die Aktiven achten jeden und stellen sich nicht über andere. „Wir alle stehen für gewaltfreien Umgang“ – jede Form von Gewalt hat im Handeln nichts verloren. Konflikte werden im Dialog gelöst. „Wir alle übernehmen Verantwortung“ – aktiver Einsatz zur Unterbindung von Gewalt ist selbstverständlich. „Wir alle sind bereit für Entwicklung“ – Fehler werden jedem eingestanden, aus ihnen kann man lernen.

Jeder der 1700 WFV-Vereine erhält zwei Plakate, auf den die sechs Leitsätze abgebildet sind. . Der Plakatversand an die Vereine bildet zugleich den Start einer Kampagne und setzt ein Bekenntnis gegen Gewalt und gegen Diskriminierung aller Beteiligten auf und neben dem Fußballplatz. Mit der Initiative „Bleib’ fair“ belohnen der Verband Vorbilder auf den Sportplätzen in Württemberg.