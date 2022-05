Weikersheims Frauen dabei

In Waldenburg finden am Donnerstag, 26. Mai, die Bezirks-Pokalendspiele der Frauen (14 Uhr) und Herren (16 Uhr) statt. Dabei kommt es bei den Frauen zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen der SGM TSV Crailsheim II/Jagstheim II und der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach (5:1). Bei den Herren steht überraschend der B -Ligist SV Tüngental gegen den Bezirksligisten TSV Dünsbach im Finale. Beide stehen erstmal im Hohenloher Pokalendspiel.

Können sich die SGMFrauen aus dem Tauber- und Vorbachtal für die letztjährige Niederlage revanchieren? Die Favoritenrolle liegt bei Crailsheim, die eine Klasse höher in der Regionenliga spielen und auf Platz zwei nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen. Die SGM aus Weikersheim ist souveräner Tabellenführer in der Bezirksliga Hohenlohe und steht bereits als Meister fest.

Dünsbach (rot) hofft auf den Sieg im Hohenloher Bezirkspokal. © Robert Stolz

Weikersheim kam mit nur einem Sieg im Halbfinale gegen Blaufelden/Wiesenbach/Schrozberg (4:1) ins Endspiel. Die Gegner in Runde eins und zwei traten nicht an. Crailsheim fertigte in Runde eins Mulfingen/Dünsbach/Gerabronn 10:0 ab. In Runde zwei kam die SGM kampflos weiter, da Pfedelbach nicht antrat. Im Halbfinale setzte sich Crailsheim mit 2:0 bei der SGM Tüngental/Rieden/Michelbach-Bilz durch.

Wie im Vorjahr der SC Bibersfeld (B2) steht auch diesmal mit dem SV Tüngental (B3) ein Verein aus der Kreisliga B im Finale. Auf dem Weg dorthin warf Tüngental die B-Ligisten Michelbach/Bilz, Satteldorf II, die A-Ligisten Langenburg, Vellberg und Bad Mergentheim/Löffelstelzen sowie den Bezirksligisten Niedernhall/Weißbach aus dem Wettbewerb. Endspielgegner Dünsbach setzte sich gegen Stimpfach (B3), Hessental und Gaildorf (beide A1) und die Bezirksligisten Bühlerzell, Leukershausen/Mariäkappel und Michelfeld durch. Kann Tüngental noch einmal überraschen? rst