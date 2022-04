Warriors starten in die neue Runde

Nach zwei schmerzhaften Jahren ohne Spielbetrieb geht es für die Baseballer und Softballer der Bad Mergentheim Warriors in die Saison 2022. In den vergangenen beiden Jahren wurde auf die Teilnahme wegen der Pandemie verzichtet. Es wurden alternativ ein paar Spiele gegen benachbarte Teams organisiert und durchgeführt. In diesem Jahr hat man sich wieder entschlossen, am Spielbetrieb des baden-württembergischen Base- und Softball Verbandes teilzunehmen. Für die Baseball-Herren beginnt die Saison mit der Pokalrunde am 9. April in Bad Mergentheim gegen den Verbandsligisten aus Herrenberg. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Die Baseball Landesliga-Heimspiele in der Übersicht: 24. April gegen Stuttgart Reds, 29. Mai gegen Bretten Kangaroos, 5. Juni gegen Nagold Mohawks, 10. Juli gegen Bretten Kangaroos, 17. Juli gegen Nagold Mohawks.

Die Damen-Landesliga startet am 30. April beim ersten Auswärtsturnier in Villingendorf. Das Heimspiel im Pokal gegen die Gammertingen Royals steht noch nicht fest. Hier die Heimspielturniere der Softball-Damen: 21. Mai Bad Mergentheim – Ulm Falcons um 11 Uhr, Ulm Falcons – Ladenburg Romans um 13.30 Uhr, Ladenburg Romans – Bad Mergentheim um 16 Uhr; 10. September: Bad Mergentheim – Villingendorf Cavemen im 11 Uhr, Villingendorf Cavemen – Ladenburg Romans um 13.30 Uhr, Ladenburg Romans – Bad Mergentheim um 16 Uhr.

Wer sich mal das Baseball-Herren- oder Softball-Damen-Training der Warriors anschauen möchte, kann sich über die Trainingszeiten auf der Facebookseite informieren. Änderung der Spieltermine jederzeit möglich.