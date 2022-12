Vier Neuzugänge für den VfR Gommersdorf

Gommersdorf. Der nordbadische Fußball-Verbandsligist VfR Gommersdorf rüstet sich mit vier Winterneuzugängen für die Restrückrunde und möchte unbedingt erneut den Klassenerhalt schaffen: Elivelton Camicia kommt vom Buchener Kreisligisten Spvgg. Hainstadt nach Gommersdorf. Vom Odenwälder Landesligisten TSV Oberwittstadt schließt sich der offensive Mittelfeldspieler Jan Reuther den Jagsttälern an. Timo Pöthe soll in der Restrückrunde die als Innenverteidiger die Abwehr stabilisieren. Er rückte im Sommer von der Hollenbacher Oberliga-A-Jugend in die erste Mannschaft, kam dort in der Oberliga Baden-Württemberg aber zu keinem Einsatz. Der Vierte im Bunde ist Mohamed Keita. Der Ivorer war seit 2020 vereinslos und saß beim letzten Spiel des Jahres in Kirrlach bereits auf der ersatzbank. Verlassen wird den Verein Jakob Süßmann.

