Bonn. Am vergangenen Wochenende fand in Budapest der erste Fecht-Weltcup seit ziemlich genau einem Jahr statt. Nun hat es innerhalb des deutschen Teams einige positive Corona-Fälle gegeben. Sämtliche Sportler, die in Ungarn dabei waren, haben sich vorsorglich in Selbstisolation begeben. „Mittlerweile sind uns vier Fälle bekannt, darunter zwei unmittelbar aus der Nationalmannschaft. Die positiven Testergebnisse stammen ausschließlich von Corona-Nachkontrollen in Deutschland“, bestätigt DFB-Sportdirektor Sven Ressel. „Es ist anzunehmen, dass die Infektionen im Rahmen des Weltcups aufgetreten sind."