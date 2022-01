Viele Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene

Nach der erfolgreichen Premiere der Online-Social-Media-Schulungen Anfang 2021 bieten die drei baden-württembergischen Fußballverbände auch im Jahr 2022 wieder kostenlose Schulungen für Vereine an.

Erfolgreich in den sozialen Medien durchstarten – wie klappt das für einen Amateurverein? Welche Kanäle sind für kleine Clubs relevant? Auf welche Inhalte solltet ihr setzen? Wie baut ihr eine starke Community auf und steigert eure Reichweite? Welche Tools und Apps erleichtern euch die Arbeit? Wie könnt ihr euch am besten organisieren? Und welche rechtlichen Grundlagen gilt es zu beachten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt’s in den kostenlosen Online-Schulungen „Social Media für Vereine“, die sich insbesondere an Social-Media-Verantwortliche von Amateurvereinen richten. Doch auch Vorstände, Abteilungs- und Jugendleiter*innen sowie alle weiteren Personen, die sich für das spannende Thema Social Media interessieren, sind sehr willkommen. Die drei Social-Media-Redakteurinnen Katharina Guthmann (bfv), Diana Hirt (SBFV) und Rebecca Jahn (wfv) referieren über Chancen und Ziele für Vereine

Social-Media-Schulung für Einsteiger: Dienstag, 25. Januar: 18 Uhr: Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die noch keine bzw. wenig Erfahrung mit Social Media haben, die Basics kennenlernen und erfahren möchten, wie ein guter Start in Social Media funktionieren kann.

Social-Media-Schulung für Fortgeschrittene: Mittwoch, 26. Januar, um 18 Uhr: Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die bereits eine Vereins-Plattform betreuen und mehr über Content-Creation erfahren möchten.

Anmeldungen: https://bit.ly/Social-Media-SchulungfürVereine2022