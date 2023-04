Viel Pech und etwas Angst

MHP Riesen Ludwigsburg – Würzburg Baskets 81:78 (24:18, 21:19, 17:19, 19:22)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Hunt 21 Punkte/4 Dreier, Whittaker Jr. 16/2 (7 Assists), Stanic 14 (11 Rebounds), Williams 7/1, Welp 7 (7 Rebounds/3 Steals), Böhmer 5/1, Carvacho 2.

Es war der zweite Thriller und die zweite ganz knappe Niederlage innerhalb von fünf Tagen gegen einen Konkurrenten um die Playoff-Plätze: Die Würzburg Baskets mussten sich am 30. Spieltag der BBL bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 78:81 (37:45) geschlagen geben. Dabei holte die Mannschaft von Headcoach Sasa Filipovski am Samstagabend erneut einen zweistelligen Rückstand auf. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende lagen die Unterfranken mit sechs Punkten vorne (70:76), konnten diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen.

Mehr zum Thema Basketball Würzburg gewinnt "Krimi" in Crailsheim und darf weiter träumen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Unterschiedliche Philosophien Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Baskets dürfen nach toller Aufholjagd weiter von den Playoffs träumen Mehr erfahren

So wurde es eine Niederlage mit dem letzten Wurf: Nachdem Baskets-Spielmacher Stanley Whittaker den Spielstand vier Sekunden vor dem Ende ausgeglichen hatte (78:78), traf Will Cherry (zehn Punkte im vierten Viertel) mit ablaufender Spieluhr den entscheidenden Dreier zum knappen Ludwigsburger Heimsieg. Topscorer der Partie war Cameron Hunt mit 21 Punkten. „Wir haben heute ganz bitter mit dem letzten Wurf verloren. Wir stehen aber immer noch auf einem Playoff-Platz und werden versuchen, unsere letzten drei Spiele zu gewinnen“, sagte Stanic nach dem Spiel.

Hoffmanns Knie . . .

Schon das Hinspiel in der „tectake Arena“ hatten die Ludwigsburger mit drei Punkten Differenz nach einer spannenden Schlussphase knapp für sich entschieden, dieses Mal wurde es noch dramatischer. Die Gäste, bei denen Kapitän Felix Hoffmann wegen Kniebeschwerden nicht eingesetzt werden konnte, kamen mit einem erfolgreichen Dreier von Hunt gut aus den Startlöchern und setzten sich nach einer Anfangsphase auf absoluter Augenhöhe (11:11, 6.) mit einem Zwischenspurt auf 11:16 ab, kassierten dann aber einen 13:0-Lauf der Riesen, in dessen Verlauf Jacob Patrick drei Dreier traf. 45:37 stand es zur Pause.

In einem ausgeglichenen dritten Abschnitt liefen die Würzburg Baskets diesem Rückstand lange Zeit hinterher. Kurz vor der letzten Viertelpause schaltete sich dann zum ersten Mal Will Cherry in die Angriffsbemühungen der Ludwigsburger ein, deren Guard-Duo Jhonathan Dunn und Prentiss Hubb (zusammen neun Punkte) im Duell mit Stanley Whittaker und Cameron Hunt (zusammen 37 Punkte) auf der anderen Seite klar den Kürzeren zog. Cameron Hunt verkürzte mit seinen nächsten fünf Zählern noch vor dem Schlussviertel auf 62:56. Nachdem die Baskets mit zwei Ballverlusten ins letzte Viertel starteten, nahm Headcoach Sasa Filipovski bereits nach 55 Sekunden eine Auszeit. Ziemlich genau fünf Spielminuten später hatten sich seine Schützlinge mit einem 19:5-Lauf, bei dem Cameron Hunt, Stanley Whittaker und O‘Showen Williams gleich fünf Dreier trafen, einen Sechs-Punkte-Vorsprung herausgeworfen (69:75, 36.), der auch dreieinhalb Minuten vor dem Ende noch Bestand hatte (70:76).

Nach einigen unglücklichen Situationen – Stan Whittaker rutschte ohne Einwirkung eines Gegenspielers aus, Cam Hunt dribbelte den Ball auf den Fuß von Prentiss Hubb - gingen der Würzburger Sieben-Mann-Rotation (Center Nico Carvacho kam wegen Foulproblemen nur auf neun Spielminuten) gegen die aggressive Ludwigsburger Verteidigung dann der Rhythmus und das Selbstvertrauen verloren, so dass Will Cherry und Yorman Polas Bartolo in einer dramatischen Schlussphase die nächsten acht Punkte erzielen und Ludwigsburg zwölf Sekunden vor dem Ende mit 78:76 in Führung brachte.

Stanley Whittaker nahm und traf nach einer Filipovski-Auszeit mit vier Sekunden auf der Spieluhr den schwierigen Mitteldistanzwurf zum Ausgleich. Zeit genug für die Ludwigsburger, Will Cherry hinter der Dreierlinie zu finden, der den Dreier aus mehr als sieben Metern gegen Stan Whittaker nahm – der Ball ging mit der Schlusssirene in den Korb. „Wir haben in der entscheidenden Phase zu ängstlich gespielt und konnten deshalb den Sieg heute nicht holen“, sagte Baskets-Trainer Sasa Filipovski.