VfB verbucht knappen Auswärtssieg in Garnberg

Herren Bezirksklasse A Gr. 1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Garnberg – VfB Bad Mergentheim II 7:9

Bad Mergentheim II: Michael Mayer, Christian Schrickel, Reinhold Frey, Martin Kraft, Herwig Wegner und Detlef Scott-Backes.

Mehr zum Thema Tischtennis Im vereinsinternen Duell gewinnt „die Erste“ Mehr erfahren Kreisliga Tauberbischofsheim Heimstärke spricht für Assamstadt Mehr erfahren

In einer spannenden Begegnung entführte der VfB Bad Mergentheim II zwei wichtige Punkte aus Garnberg. Die Badestädter traten in Bestbesetzung zum ersten Auswärtsspiel an. Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für Garnberg. Mayer/Wegner unterlagen in vier Sätzen und Schrickel/Frey wurden in drei Sätzen geschlagen. Besser machten es Kraft/Scott-Backes, sie konnten in drei Sätzen einen Punkt für die VfB’ler verbuchen. Im ersten Einzel musste Schrinkel von Bad Mergentheim eine glatte Drei-Satz-Niederlage hinnehmen. Besser machte es Spitzenspieler Mayer und holte einen Punkt für den Gast. Im Mittleren Paarkreuz verlor Kraft klar in drei Sätzen. Auch Frey behauptete sich nicht gegen seinen Gegner. Im Hinteren Paarkreuz musste Scott-Backes auch eine Niederlage einstecken, wobei der vierte Satz mit 17:15 an Garnberg ging. Nach drei Einzel Niederlagen in Folge unterbrach der Mergentheimer Wegner mit einem klaren Sieg in drei Sätzen den Lauf von Garnberg – Halbzeitstand 6:3 für Garnberg. Auch Mayer zog gegen die Nummer eins von Garnberg den Kürzeren. Schrickel konnte dann in fünf Sätzen den Siegeszug für Bad Mergentheim einläuten. Frey sorgte mit seinem knappen Drei-Satz-Sieg für denn nächsten Punkt. Kraft konnte drei knappe Sätze für sich entscheiden. Den 7:7 Ausgleich stellte Wegner mit seinem zweiten gewonnen Einzel her. Scott-Backes sorgte mit einem klaren Sieg für den achten Punkt, der schon mal ein Unentschieden sicherte. Es musste also das Schlussdoppel für die Entscheidung sorgen. Für MGH traten Schrickel/Frey an den Tisch. 11:9, 14:12 und 11:9 waren die Satz Endstände für die Mergentheimer die somit den knappen 9:7 sicher stellten.

Senioren Bezirksliga

TURA Untermünkheim – VfB Bad Mergentheim 4:6

Bad Mergentheim: Robert Blechschmidt, Ahmad Almostafa, Christian Gundel und Reinhold Frey.

Im ersten Spiel der Senioren musste Bad Mergentheim in Untermünkheim antreten. Die Punkte bei den Eingangsdoppeln wurden geteilt. Blechschmidt/Almostafa verloren und Gundel/Frey waren erfolgreich. Eine Punkteteilung gab es auch bei den ersten zwei Einzel. Almostafa verlor knapp in fünf Sätzen, Blechschmidt holte den Punkt in drei Sätzen. Frey musste eine Niederlage in fünf Sätzen hinnehmen. Gundel holte mit seinem Drei-Satz-Sieg einen Punkt zum 3:3-Halbzeitstand.

Blechschmidt steuert mit seinem zweiten gewonnen Einzel einen Punkt zur 4:3 Führung bei, die aber Almostafa mit seiner zweiten Niederlage wieder verspielte. Gundel und Frey machten mit jeweils fünf knappen Sätzen letztlich den 6:4 Sieg perfekt.