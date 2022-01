Vertrauen in Auswärtsstärke

Erstes Fiba Europe Cup Spiel 2022: Am Mittwoch beginnen die Merlins Crailsheim ihr neues Jahr auf der internationalen Bühne, wenn man zu Gast in Kiew ist. Die makellose Bilanz von drei Fiba Europe Cup Auswärtssiegen bei drei Spielen möchten die Hohenloher auch in Osteuropa weiter ausbauen. Tip-off ist am Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Dienstagmorgen um kurz vor 5 Uhr haben die Zauberer die bislang weiteste Auswärtsreise der Saison angetreten. Schon am Abend trainiert die Mannschaft von Sebastian Gleim im Veneto Sports Palace, um sich bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten.

Anders als in der Liga, in der man bei Gastspielen bei einer Bilanz von 3:5 steht, ist man im internationalen Geschäft auswärts noch ungeschlagen. Nach den Erfolgen in Aarhus, Athen und Minsk möchten die Zauberer diese Serie auch in Kiew weiter ausbauen. Nach zwei Heimspielen in der zweiten Gruppenphase, in der die besten 16 Teams um den Einzug in das Viertelfinale kämpfen, stehen die Merlins bei einer Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage. Gleiches gilt für die Ukrainer, die ihr Auftaktspiel der zweiten Gruppephase mit 90:82 gegen Antwerpen für sich entschieden, ehe man beim zweiten Auftritt knapp mit 79:80 nach Verlängerung Reggio Emilia unterlag.

In der Ukrainian Basketball SuperLeague belegen die Osteuropäer im Augenblick den dritten Tabellenplatz. cdud

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Das Spiel wird live und kostenlos auf YouTube übertragen.