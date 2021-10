Vermeidbare Niederlage

TV Hemsbach – TSV Buchen 35:23

Buchen: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), J. Weber, Kraft (1 Tor), R. Weber (4), Große (5), Beck (3), Weis, Schmitt (4/davon 2 Siebenmeter), Weimar (5), Dosch (1), Zaiser.

Die Landesliga-Herren des TSV Buchen haben Hemsbach nicht glänzen können und verlieren dementsprechend klar mit 23:35.

Schon in den ersten Minuten agierten die Buchener ungewohnt nervös. Fehlpässe, ungenaue Würfe und eine löchrige Abwehr bestimmten die Anfangsphase. So war es nicht verwunderlich, dass die Hemsbacher ihre Chancen nutzten und sich schon in den ersten Minuten einen fünf Tore Vorsprung erspielen konnten. Bis zur Pause (15:12) kamen die Gäste dann zumindest etwas wieder heran.

Auch in der zweiten Hälfte kam der TSV einfach nicht in Schwung. Die Hausherren nahmen das Zepter sofort wieder in die Hand und spielten ihre Angriffe gekonnt zu Ende. Zu viele Nachlässigkeiten in der Abwehr und der völlig fehlende Siegeswille im Angriff führten dazu, dass die Buchener am ende mit einer deutlichen 23:35-Niederlage die Heimniederlage antreten mussten. Das Ärgerliche daran: Es handelte sich um eine Niederlage, die bei einer besseren Einstellung zum Spiel sicherlich vermeidbar gewesen wäre.

Am kommenden Samstag, 30. Oktober, empfangen die Landesliga-Männer des TSV Buchen um 20 Uhr die Mannschaft der SG Heidelberg-Leimen zu einem Heimspiel.