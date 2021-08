Vereine üben sich etwas in Demut

Nach coronabedingt zwei unvollendeten Spielzeiten in Serie sind die Vereine im Fußballkreis Tauberbischofsheim demütiger geworden. Wenn man sich bei den obligatorischen Staffeltagen mit den Vereinsvertretern ein bisschen unterhalten hat, dann wurde schnell klar, dass momentan der sportliche Erfolg gar nicht im Mittelpunkt steht. Fast alle wollen eigentlich nur noch eines: Endlich wieder einmal „richtig“ kicken. Unter „richtig“ verstehen sie dabei zum einen regelmäßig, zum anderen auch schlicht und einfach unter Wettkampfbedingungen.

Die zwei langen Pausen seit März 2020 haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Einige ältere Spieler haben ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt. Das prominenteste Beispiel hierfür ist Mario Greco, der langjährige „Torschütze vom Dienst“ des TSV Tauberbischofsheim. Er hatte sich im vergangenen Sommer in einem BFV-Pokalspiel schwer verletzt und hat nun auch deshalb seine Laufbahn beendet.

Der TSV Tauberbischofsheim (weißes Trikot) geht erneut als großer Favorit auf den Landesliga-Aufstieg ins Rennen. © Jutta Muck

Die meisten Mannschaften wissen gegenwärtig gar nicht, wo sie leistungsmäßig genau stehen. Zwar gaben Ergebnisse in den diversen Pokalwettbewerben einige Aufschlüsse, doch sind diese Spiele häufig ein Muster ohne Wert, weil urlaubsbedingt zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung standen.

Aus diesem Grund sind seriöse Prognosen eigentlich kaum möglich. Das erkennt man unter anderem auch an den Meistertipps, die wir wie in den Jahren zuvor „abgefragt“ haben. Fast in allen Ligen werden diejenigen am häufigsten genannt, die in den beiden unter- und abgebrochenen Spielzeiten in der Tabelle vorne gestanden sind. In der Kreisliga Tauberbischofsheim ist dies zum Beispiel der TSV Tauberbischofsheim, der mit Sicherheit schon längst wieder in der Landesliga spielen würde, hätte es Corona nicht gegeben. In der Kreisklasse A wird die SpG Welzbachtal, die das Geschehen in der leider nur kurzen Vorsaison eindeutig dominiert hat, am höchsten gehandelt. Gleiches gilt in etwa für den VfB Reicholzheim II in der Kreisklasse C. Ein Selbstläufer wird die neue Saison für alle Favoriten aber mit Sicherheit nicht. Die Konkurrenz hat mit Sicherheit nicht geschlafen. Und so darf man zum Beispiel in der Kreisliga gespannt sein, wie sich die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen schlägt . . .

