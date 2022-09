Variabel im Angriff sein

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur treffen am Sonntag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr, in fremder Halle auf die TG Laudenbach. Die Gäste aus dem Taubertal reisen auf Grund der jüngsten Ergebnisse mit breiter Brust an. Denn sowohl das erste Heim- als auch das erste Auswärtsspiel wurden von den „Jungs in Rot“ siegreich gestaltet. Das Trainerteam der Taubertäler erwartet gegen die TG Laudenbach eine enge Partie.

Auch mitverschuldet durch eine knappe 19:20-Heimniederlage gegen die TG Laudenbach mussten die „Jungs in Rot“ in der vergangenen Saison den Klassenverbleib über die Abstiegsrunde sichern. Die Stärken des Gastgebers sollten daher noch präsent sein. Besonderer Trainingsfokus liegt in der Vorbereitung auf die Begegnung auf einem variablen Angriffsspiel, um die gut gestaffelte Abwehr der Hausherren diesmal mehr zu fordern.

Anders als die Gäste startete die TG Laudenbach in Mosbach mit einer knappen Niederlage und ist demnach vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung aus. Bei der Niederlage tat sich bei der TG Laudenbach besonders Nischwitz mit elf erzielten Toren hervor.

Das Trainerteam Maag/Meder/Fischer ist aber bestrebt gemeinsam mit ihren Mannen weiter auf der Welle des Erfolges zu reiten. sib