Unicorns verteidigen den Titel

Die Schwäbisch Hall Unicorns hatten am Samstag im „Finale daheim“ viel Grund zum Feiern. Sie gaben dem „CEFL Bowl XVI“ im „Optima Sportpark“ nicht nur einen würdigen Rahmen, sondern verteidigten am Ende vor 2383 Zuschauern auch ihren Europa-Titel erfolgreich. Mit 42:17 behielten sie gegen die Parma Panthers die Oberhand. Halls Receiver Tyler Rutenbeck wurde als MVP des Spiels ausgezeichnet.

Feierlich begann diese für Schwäbisch Hall ganz besondere Veranstaltung im „Optima Sportpark“, in dem zum ersten Mal ein Endspiel auf Senioren-Ebene ausgetragen wurde. Auf dem herausgeputzten Rasen wurden die Teams mit ihren Nationalhymnen sowie der Europa-Hymne begrüßt und Halls Oberbürgermeister Daniel Bullinger führte den Münzwurf aus.

Diesen gewannen die Gäste aus Parma, die auch in den ersten Spielminuten das überlegene Team waren. Ihren spieleröffnenden Ballbesitz mussten die Haller nach vier Versuchen per Befreiungskick abgeben. Die Panthers kamen so nur 31 Yards von der Haller Endzone entfernt zu ihrem ersten Ballbesitz und nutzten diese Chance eiskalt: Ein 20-Yards-Pass von Brook Bolles auf Matteo Bonzanni (PAT Matteo Felli) brachte sie mit 7:0 in Führung.

Doch die Gastgeber hatten sich schnell gefangen. Nur eine Minute später bediente Reilly Hennessey seinen Receiver Tyler Rutenbeck mit einem 76-Yards-Pass zum 6:7-Anschluss. Dieser Touchdownpass sollte nicht nur der schönste und längste des gesamten Spiels sein, er war auch das erste Ausrufezeichen, das Rutenbeck an diesem Tag setzen konnte. Sieben weitere Reilly-Pässe brachte er unter Kontrolle und erzielte damit einen Raumgewinn von 226 Yards . Er war damit der herausragende Akteur des Spiels und wurde am Ende auch folgerichtig als bester Spieler des Bowls geehrt.

Zwei schnelle Touchdowns

Trotz eines starken Laufspiels der Italiener erzielten die Unicorns noch zwei schnelle Touchdowns im ersten Spielabschnitt. Daran hatte neben Rutenbeck auch Moritz Böhringer großen Anteil. Nachdem Tobias Löffler einen Fumble der Gäste für die Haller sicherte, bereitete zunächst ein Hennessey-Pass über 43 Yards auf Böhringer den nachfolgenden 7-Yards-Pass für den zweiten Rutenbeck-Touchdown zum 13:7 (PAT Tim Stadelmayr) vor. Die Haller Defense, die die italienischen Angriff immer besser in den Griff bekam, sorgte für einen schnellen Panthers-Punt und bereits mit dem ersten Spielzug des erneuten Ballbesitzes legte Hall nach – 20:7.

Kurz nach dem Seitenwechsel zum zweiten Viertel erhöhte dann Tim Stadelmayr per 32-Yard-Fieldgoal auf 23:7. Parma egalisierte dies zwar mit einem 25-Yard-Fieldgoal von Matteo Felli zum 23:10, noch vor der Pause erhöhte aber Joshua Haas auf 30:10.

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einem Touchdown der Gäste. Dauson Dales sorgte mit einem 3-Yards-Lauf für den 30:17-Anschluss, was die Unicorns aber nicht aus der Ruhe brachte. Mehr und mehr kontrollierten sie mit vielen Laufspielzügen den Gegner und die Spieluhr. Ein 1-Yard-Lauf von Hennessey im dritten und ein 8-Yard-Lauf von Maurice Schüle im letzten Viertel sorgten für den 42:17-Endstand und die Verteidigung des CEFL-Champions-Titels.

Es folgte die Siegerehrung im „Optima Sportpark“, die von CEFL-Direktor Gabriel Dielacher, dem Sportkreisvorsitzenden Stephen Brauer, dem Präsidenten der TSG Schwäbisch Hall Kurt Hocher, der Unicorns-Vorsitzenden Nina Wengertsmann und dem Panthers-Präsidenten Ugo Bonvicini durchgeführt wurde. Trotz Umbaupause war die Haupttribüne noch voll besetzt, als den Unicorn der Pokal von Gabriel Dielacher übergeben wurde.