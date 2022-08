Unicorns sind erneut Südmeister

Mit einem 49:28-Erfolg bei den Allgäu Comets sicherten sich die Schwäbisch Hall Unicorns am Sonntag bereits am vorletzten Rundenspieltag zum zwölften Mal die Südmeisterschaft in der Erima GFL. Vor 150 mitgereisten Haller Fans sicherten sie sich damit auch das Heimrecht im Viertelfinale und in einem möglichen Halbfinale.

„Es fühlt sich gut an, erneut die Südmeisterschaft gewonnen zu haben“, sagte Halls Head Coach Jordan Neuman nach dem Spiel. Sein Team zeigte zuvor im Illerstadion in Kempten eine solide Leistung, die den heimischen Comets von Anfang an den Wind aus den Segeln nahm und mit der sie das Spiel kontrollierten. Rückenwind bekamen die Allgäuer durch Strafen gegen die Unicorns, von denen es am Sonntag relativ viele gab. 21 ihrer 28 Punkte erzielten sie nach der Pause, als die Unicorns mehr und mehr ihrer Ersatzspieler zum Einsatz brachten.

Eine besonders starke Partie zeigte am Sonntag Moritz Böhringer. Nicht nur, dass er zwei Touchdown-Pässe von Reilly Hennessey fing. Er war mehrfach der entscheidende Faktor dafür, dass die Haller Offense teilweise sehr schnell für viel Raumgewinn sorgte. Herausragend war dabei ein 64-Yard-Pass Mitte des ersten Viertels, der die Haller an der Allgäuer 6-Yard-Linie in Position brachte. Vier Minuten zuvor waren die Unicorns mit einem Hennessey-Pass auf Lucas Schäfer (alle PAT Tim Stadelmayr) mit 7:0 in Führung gegangen, nun erhöhte Hennessey selbst auf 14:0.

Mit Punkten geantwortet

Den Gastgebern blieb in dieser Phase des Spiels keine andere Möglichkeit, als sich dreimal per Befreiungskick vom Angriffsrecht zu trennen. Zweimal nutzten die Haller das für weitere Punkte. So auch Mitte des zweiten Viertels, als Böhringer mit einem 9-Yards-Pass zum 21:0 bedient wurde. Erst jetzt antworteten die Comets mit Punkten: Ihr Quarterback Kenyatte Allen lief zum 7:21 (alle PAT Marcel Schade).

Nur zwei Spielzüge später hatten die Unicorns aber schon mit einem 56-Yards-Pass von Hennessey auf Tyler Rutenbeck zum 28:7 gekontert. 20 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang dann Moritz Böhringer noch sein zweiter Touchdown an diesem Tag und die Teams gingen mit einer klaren Haller 35:7-Führung in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte hatten die Unicorns zwei Ziele: zum einen die Führung bis zum Spielende zu halten und damit vorzeitig die Südmeisterschaft zu sichern und zum anderen den Ersatzspielern weitere Spielzeit zu geben. Für das erste Ziel erhöhte Lars Kozlowski drei Minuten nach dem Wiederanpfiff mit einem 15-Yards-Lauf auf 42:7. Der Allgäuer Touchdown im Gegenzug von Benjamin Perauer zum 14:42, der dafür von Kenyatte Allen mit einem 35-Yards-Pass bedient wurde, war für die Gäste somit leicht zu verkraften.

Ziel konsequent verfolgt

Das zweite Ziel verfolgten die Haller trotz dieser Gegenpunkte ebenso konsequent. So spielte ab der siebten Spielminute im dritten Viertel unter anderem James Slack als Quarterback für Hennessey und glänzte wenig später mit einem 15-Yards-Pass auf Sebastian Kurrer zum 49:14. Mehr und mehr Backups der erneuten Südmeister kamen in Offense und Defense aufs Feld, was den Comets mehr Möglichkeiten gab. Allen bediente bis zum Spielende noch Andrew Pocrnic und Pascal Ruegg mit 25-Yards-Pässen und man trennte sich 28:49.

„Unser Team war von Anfang an sehr konzentriert und wir haben den Ball in der Offense sehr gut über das Feld bewegt“, sagte ein zufriedener Jordan Neuman nach der Partie.

„Besonders gut war, dass wir unsere Drives mit Touchdowns und nicht mit Fieldgoals abgeschlossen haben. Das zeigt, dass wir auch in der Redzone nicht nachgelassen und stark agiert haben. Unser Defense hat den Comets-Angriff effektiv gestört und es freut mich besonders, dass wir unseren Backups auch in dieser Begegnung Spielzeit geben konnten und sie die Aufgabe gut gelöst haben.“