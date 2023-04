Unfall von Fechtern

Auf der Autobahn 3 bei Aschaffenburg ereignete sich am Sonntagmorgen eine Unfallserie. Darin involviert waren auch Fechter der Junioren-Nationalmannschaft, die auf dem Weg zur Junioren-WM in Plovdiv waren. Der Transporter der Fechter sowie der Iveco mussten abgeschleppt werden. Die Pkw konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die A3 war allein im Bereich Hösbach für rund zwei Stunden gesperrt. Zwei Bundestrainer sowie ein Teamarzt wurden bei den Unfall leicht verletzt und entschieden sich gegen die Flugreise nach Bulgarien, wie der Deutsche Fechter-Bund am Sonntag auf DPA-Anfrage bestätigte. U20-Florettfechter Bastian Kappus vom FC Tauberbischofsheim setzte seine Anreise allerdings fort. Die Feuerwehr brachte Kappus mit dem Mannschaftstransportfahrzeug direkt zum Flughafen, so erreichte er seinen Flieger noch. Seine Team-Kollegen brachten sie nach Hösbach, wo sie dann abgeholt wurden, um ihre Reise mit einem späteren Flug fortzusetzen. pol/dpa

