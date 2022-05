Über Berg nach oben?

Die Verbandsliga biegt auf die Zielgerade ein. Noch zwei Heimspieleliegen vor dem FSV Hollenbach. Zweimal muss er auch auswärts antreten. Und das Programm hat es in sich. Den Anfang macht die Heimpartie am Samstag um 15.30 Uhr gegen den TSV Berg. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten FC Holzhausen, vier ist der SSV Ehingen-Süd entfernt.

Das 2:1 in Tübingen zuletzt hat gut getan. Er sorgte nach der Niederlage gegen Ehingen wieder für Selbstvertrauen. „Letzten Freitag fuhren wir einen wichtigen Dreier in Tübingen ein“, meint Trainer Kleinschrodt. „Nicht nur die drei Punkte sind wichtig, sondern dass meine Mannschaft einen überzeugenden Fußball gespielt hat. Unter der Woche hatten wir einen wichtigen Punkt angesprochen, dass die Jungs mit Mut die Spiele bestreiten. Das haben sie klasse umgesetzt und sich einen intensiven Schlagabtausch mit den Tübingern geleistet.“

Offensivstark

Mit Berg ist eine sehr offensivstarke Mannschaft am Samstag zu Gast. Wie Hollenbach erzielte auch der TSV bisher 68 Treffer, ließ aber mit 49 mehr als die doppelte Anzahl an Gegentoren zu. „Das ist eine unberechenbare Mannschaft mit unheimlicher Qualität“, sagt Kleinschrodt. „Ihr Trainerteam lässt einen absolut offensiven und gefährlichen Fußball spielen. Die Berger haben bis vor kurzem in der Rückrunde kein Spiel verloren und waren bis auf wenige Punkte an der Spitzengruppe dran.“ Doch seit dem 4:4 gegen Neckarrems sind die theoretischen Chancen auf einen der ersten Plätze weg. Hollenbach ist nicht mehr erreichbar und Holzhausen hat zwölf Zähler mehr. „Für mich ist es ein richtungsweisendes Spiel“, sagt Kleinschrodt. „Nicht wegen den Punkten, sondern weil ich sehen will, dass meine Mannschaft einen richtig starken Gegner schlagen kann.“ Dabei setzt er auch auf die Unterstützung der Zuschauer.Die Personallage sieht dabei ähnlich wie in den vergangenen Wochen aus. Manuel Hofmann, Felix Limbach und Julian Wild, der an der Schulter operiert werden musste, fallen aus. Ansonsten stehen dem Trainerteam voraussichtlich alle zur Verfügung.

