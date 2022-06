U2 beim Spitzenreiter

Zum Duell Erster gegen Zweiter kommt es am Sonntag um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg. Dort tritt die zweite Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns zum Spitzenspiel in der Oberliga bei den Heidelberg Hunters an. Mit einem Sieg würden die Haller die Tabellenführung übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum vergangenen Wochenende standen die Hunters unangefochten an der Spitze der Oberliga, doch dann mussten sie beim 24:24 im Derby gegen die Mannheim Bandits den ersten Verlustpunkt hinnehmen. Die Mannheimer waren in einem dramatischen Spiel sogar näher am Sieg, doch bei auslaufender Uhr blockte Heidelberg einen Fieldgoal-Versuch aus 25 Yards Entfernung.

Das Spiel steht stellvertretend für eine sehr ausgeglichene Oberliga, in der jeder jeden schlagen kann. An den vergangenen vier Spieltagen gewann bei mehr als der Hälfte der Spiele der in der Tabelle weiter unten stehende Club, was auch die U2 bei ihrer Niederlage in Karlsruhe schmerzlich erfahren musste.

Das Team von Head Coach Felix Broecker hatte seitdem drei Wochen Pause und die Frage ist nun, ob sich eher die Vorteile für die Regeneration oder die mangelnde Spielpraxis in Heidelberg bemerkbar machen werden.