TVN-U20 siegt drei Mal

Am vorerst letzten Spieltag traf die U20-Mannschaft des TV Niederstetten in eigener Halle zunächst auf Schwäbisch Gmünd, den stärksten Gegner dieser Runde. Durch starke Aufschläge setzte Gmünd den TV sofort unter Druck und führte fix mit 5:0. Niederstetten lief diesen verlorenen Punkten den kompletten Satz hinterher, fand nicht recht ins Spiel und musste sich mit 21:25 beugen.

Der zweite Satz gestaltete sich sehr ausgeglichen. Niederstetten konnte im Außenangriff nicht so gut und oft punkten wie gewohnt und auch die Abwehrleistung zeigte Schwächen. Lediglich Antonia Müller überzeugte in der Mitte mit zahlreichen guten Aktionen. Ganz stark in der Abwehr agierte Zuspielerin Lilli Wunderlich. Den ebenfalls sehr starken Aufschlägen dieser beiden war es zu verdanken, dass der zweite Satz denkbar knapp mit 25:23 an Niederstetten ging. Auch im darauffolgenden Tiebreak konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Dank einer etwas besseren Leistung holte sich Niederstetten aber auch diesen Satz und damit den Sieg.

Hannah Mehring überzeugt

Der zweite Gegner aus Birkach war nicht so stark wie erwartet und so hatte Trainerin Karin Henn die Möglichkeit, hier auch die Nachwuchsspielerinnen aus der U16 und U14 einzusetzen. Dabei überzeugte vor allem die erst 13-jährige Hannah Mehring mit fantastischem Aufschlag und exzellenten Angriffen und bewies damit, dass sie zu Recht in den Landeskader berufen wurde. Mit 25:7 und 25:11 gingen beide Sätze problemlos an Niederstetten.

Der dritte Gegner des Spieltags, Mad Ostalb, forderte Niederstetten noch einmal einiges ab. Irgendwie war die Luft raus und kaum eine der Spielerinnen zeigte die gewohnte und geforderte Leistung. Mühsam erkämpfte man sich aber dennoch den Sieg mit 25:21 und 27:25. Damit belegt Niederstetten ungeschlagen den ersten Platz in der U20-Leistungsstaffel und hat sich damit für die Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften qualifiziert.

