TV stellt Deutschen Meister

Lukas Schmitt (Jahrgang 2000) ist neuer Deutscher Meister der Masters über 100 Meter Freistil. In Braunschweig siegte der für den TV Bad Mergentheim startende Student in der Altersklasse 20 mit neuer Vereinsjahrgangsrekordzeit von 54,53 Sekunden. Den Medaillensatz komplettierte er mit Silber über 200 Meter Freistil und Bronze über 50 Meter Schmetterling in seiner Altersklasse.

Auch die 200 Meter Freistil beendete Schmitt in Vereinsjahrgangsrekordzeit. Er verbesserte die alte Bestmarke um zwei Sekunden auf 2:02,29 Minuten. An seine persönlichen Bestzeiten von den Finals, den offenen Deutschen Meisterschaften von 2019 kam Lukas Schmitt nicht ganz heran, stellte aber mit 01:01,55 Minuten über 100 Meter Schmetterling einen weiteren Vereinsjahrgangsrekord auf. Damit verfehlte er in seiner Altersklasse mit Platz Vier nur knapp einen weiteren Podestplatz bei den 52. Deutschen Meisterschaften der Masters. Über 50 Meter Freistil war ebenfalls ein Medaillenrang in Reichweite. Hier fehlten weniger als zwei Zehntel auf Bronze.