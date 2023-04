TSV-Nachwuchs belegt Podestplätze

Der allerjüngste Nachwuchs der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim bleibt weiterhin auf Erfolgskurs. Denn bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der Altersklasse U9 (Sieben- und Achtjährige) am vergangenen Samstag in Hemsbach erreichten alle teilnehmenden TSVler einen Podestplatz.

Vier Judokreise dabei

Bei der sogenannten Nordbadischen Einzelmeisterschaft treffen jeweils die besten Athleten aus den Judokreisen Karlsruhe, Mannheim-Bergstrasse, Nordschwarzwald und Rhein-Neckar-Odenwald aufeinander.

Am Vormittag war zunächst der männliche Nachwuchs an der Reihe. Seitens der TSV Judo-Abteilung waren drei Teilnehmer angetreten. Carlos Freund in der Gewichtsklasse bis 24 Kilogramm war als erster an der Reihe. Er holte sich die Bronzemedaille, wie schon vor drei Wochen in Schmalkalden.

In der Gewichtsklasse bis 26 Kilogramm waren mit Maxim Schmitt und Henri Hesse gleich zwei TSVler am Start. Um den Einzug ins Finale trafen dann beide aufeinander und Maxim Schmitt behielt die Oberhand und verwies seinen Vereinskameraden auf den dritten Platz. Im Endkampf unterlag Schmitt gegen Bogdan Benea vom Budo-Club Karlsruhe und holte sich die Silbermedaille.

Fiona Giese gewinnt Bronze

Am späten Nachmittag kam dann der weibliche Nachwuchs zum Zuge. Hier war nur Fiona Giese in der Gruppe 7 seitens des TSV angetreten. Sie rundete die tollen Erfolge mit dem Gewinn der Bronzemedaille ab.

Nach den tollen Erfolgen beim Großturnier in Schmalkalden, zeigten sich die jüngsten TSV-Wettkämpfer nun auch bei den Einzelmeisterschaften des Badischen Judo-Verbandes von ihrer besten Seite.