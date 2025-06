TSV Buchen zeigt Nervenstärke

Einen Doppelsieg feierten Buchens Basketball-Herren in Wieblingen.

TSV Wieblingen IV - TSV Buchen II 59:67 n. V.

Zunächst ging die zweite Buchener Herrenmannschaft rund um Coach Fabian Ungerer gegen den TSV Wieblingen IV an den Start. Buchen trat zwar ersatzgeschwächt, aber dennoch top motiviert an und durfte sich einmal mehr über die Verstärkung durch Jugendspieler Yakob Asnoun freuen.

Im ersten Viertel lag die Mannschaft aber dennoch zunächst deutlich hinten (22:9), kämpfte sich dann im zweiten Viertel immerhin wieder bis auf fünf Punkte heran. Im dritten Viertel folgte endgültig die Wende: Dank wichtiger Punkte der Topscorer Kristoffer Ungerer und Kevin Eichhorn erarbeitete sich Buchen die Führung und lag zum Ende des Spielabschnitts mit 43:34 vorne.

Das vierte Viertel entwickelte sich dann zu einem wahren Krimi aus und wurde schlussendlich mit dem Gleichstand von 57:57 beendet. In der folgenden Verlängerung ließ Buchen dank einer guten Defense nur zwei gegnerische Punkte zu und entschied die Partie schließlich mit 67:59 für sich.

Dieser erneute Sieg in der Kreisliga A ist ein Beleg dafür, dass der zweite Tabellenplatz, auf dem man aktuell punktgleich mit dem derzeitigen Spitzenreiter TSV Wieblingen III liegt, mehr als verdient ist.

TSV Wieblingen - TSV Buchen 60:62 n. V.

Im Anschluss folgte das nicht minder spannende Spiel der ersten Buchener Herrenmannschaft in der Oberliga Baden.

Buchen konnte zunächst nicht an den „Spirit“ der zweiten Mannschaft anknüpfen. In den ersten Minuten gelang es der Offensive nicht, die einstudierten Spielzüge umzusetzen. Schnell lag Buchen mit 0:11 in Rückstand. Doch die Spieler ließen sich davon nicht verunsichern und entschieden trotz des großen zeitweiligen Rückstandes dank vier erfolgreicher Dreier das erste Viertel noch für sich. Beide Teams ließen defensiv daraufhin keine einfachen Punkte in der Zone zu, weshalb es bis zur Pause (26:26) nur noch wenige Punkte gab.

Während Buchen dann nach dem Seitenwechsel vor allem stark zum Korb zog, hielten sich die Wieblinger durch ihre Distanzwürfe im Spiel. Auch im letzten Viertel blieb es weiterhin extrem eng. Jeder Ball wurde von beiden Teams hart umkämpft. Besonders Niklas Linsler gelang es, trotz längerer Verletzungspause wichtige Rebounds für die Buchener zu sichern. Nach 40 spannenden Minuten hatte erneut keines der beiden Teams das Spiel für sich entscheiden und es wieder in die Verlängerung. Auch in der Overtime konnte sich kein Team absetzen und es blieb bis zum Schluss spannend. In der letzten Spielminute behielt Topscorer Leon Linsler die Nerven und verhalf seinem Team mit zwei verwandelten Freiwürfen zum Sieg. Das Ergebnis mit 62:60 ist ein weiterer Beleg für die Nervenstärke der Buchener. Die Oberliga gönnt den Buchenern derzeit keine Pause, denn schon am kommenden Sonntag muss sich das Team auswärts bei der DJK-Karlsruhe Ost beweisen.

Für den TSV spielten: L. Linsler, M. Linsler, Heizmann, Heydler, N. Linsler, Hartmann, Hemberger, Steinbach, Oberhauser, Knoll, Haas. ag/ph