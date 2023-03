TSV Buchen dominiert Landesliga-Spitzenspiel bei der HSG

Tauberbischofsheim. HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim – TSV Buchen 28:35

Der TSV Buchen steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Handball-Verbandsliga. Der Tabellenführer „rockte“ das Landesliga-Spitzenspiel beim Zweiten HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in souveräner Manier und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 35:28. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener war einfach kompakter und überzeugte mit einer größeren Leistungsdichte als die Heimmannschaft, bei der die sonstigen Leistungsträger nicht auf Top-Niveau kamen. Buchen hat vier Spieltage vor Saisonschluss fünf Punkte Vorsprung auf die HSG. „Wir freuen uns heute über den Sieg, aber noch nicht über die Meisterschaft. Wir müssen noch viermal liefern“, sagte Wiener im FN-Gespräch. Dagegen sagte sein Gegenüber Philipp König vom Trainertrio Stein/Ehler/König: „Wir wollen unbedingt noch die restlichen Spiele gewinnen, aber mit dem Aufstieg rechnen wir jetzt nicht mehr.“

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Klotz, Gluhak (beide Tor), Rother (3), Böhlecke, Maier (4), Schäfer, Schneider (1), Ehler, Hartmann, Karl (3); Reichhard (9), Bloser (1), Hilpert (2), Bodo (5),

Buchen: Nirmaier, Kraft (6), Zaiser, Weber (12), Große, Beck , M. Weis, J. Weis (4), Schmitt (8), Röckel (5).

Zuschauer: 600.