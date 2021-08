Titel und Vizemeisterschaft für den TC Hardheim

Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den Tennismannschaften des TC Hardheim: Die Herren 60 wurden erneut Meister der 1. Bezirksliga und kehren nach zweijähriger Abstinenz in die Oberliga zurück. Die zweite Mannschaft wurde in der 2. Kreisliga nach einem dramatischen Entscheidungsspiel Vizemeister, und die erste Mannschaft belegt den dritten Rang in der 2. Bezirksklasse. Die zudem gemeldete Frauen-Mannschaft verzichtete Corona-bedingt auf die Teilnahme an einer Saison.

Ein Entscheidungsspiel auf dem Tennis-Gelände des TC Hardheim, so wie am Sonntag, das hatte es noch nie gegeben. Zwischen den beiden Vierer-Teams des TC Hardheim II und der TSG Sinsheim-Dühren I ging es darum, den Meister der 2. Kreisliga zu ermitteln. Beide wurden zuvor in ihren Gruppen Erster.

Und das Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten: Nach den Einzel-Siegen von Timo Schreiner und Thorsten Ditter sowie dem Doppel-Erfolg von Timo Schreiner und Alexander Wächter musste die Entscheidung im letzten Doppel fallen. Dort unterlagen Marius Gärtner und Thorsten Ditter mit 7:10 im Match-Tie-Break. Dies bedeutete den Endstand von 3:3. Auch nach Spielen stand es gleich: 60:60. Am Ende entschied das Satz-Verhältnis von 8:7 zugunsten der Gäste und sicherte Sinsheim-Dühren I letztlich hauchzart den Titel. Während der Gruppenphase hatte Hardheim II alle Begegnungen gewonnen. Die beste Einzelbilanz wies hier Spielführer Felix Feuerstein auf (5:0), der beim Entscheidungsspiel allerdings verletzt passen musste.

Verletzungsprobleme verhinderten am Ende auch eine noch bessere Platzierung der Hardheimer „Ersten“. Am vorletzten Spieltag hatte man sogar noch die Chance auf die Meisterschaft, musste sich da aber, stark ersatzgeschwächt, dem späteren Titelträger Königshofen/Beckstein mit 0:9 beugen. Auch die knappe Niederlage im ersten Saisonspiel in Grünsfeld verhinderte eine noch bessere Platzierung. Hier hatte man im letzten Doppel beim Stand von 4:4 zwei Matchbälle zum Gesamtsieg, verlor dann aber noch mit 4:5. Alle drei Heimspiele gegen Umpfertal, Werbach und Walldürn wurden gewonnen.

Die beste Einzelbilanz weist Spielführer Julian Großkinsky mit 3:1 auf. Erfreulich stark waren in dieser Saison wieder die Doppel. Weiter kamen zum Einsatz: Dominik Gärtner, Thorsten Flicker, Tim Laub, Daniel Gotthardt, Michael Fürst, Thorsten Ditter, Philipp Pahl, Felix Feuerstein, Marius Gärtner, Timo Schreiner, Lars Engels und Stefan Müller.

„Sechziger“ das Aushängeschild

Einmal mehr zeigten die „Altstars“ der Herren 60, dass sie das sportliche Aushängeschild des Hardheimer Tennisclubs sind. Sie gewann alle sieben Spiele in der 1. Bezirksliga und gehören somit ab der kommenden Runde wieder der Oberliga an. Das wird dann schon die siebte Runde dieser Mannschaft in Badens höchster Spielklasse, die sie erstmals als „Herren 50“ erreicht hatte und auch als „Herren 55“ spielte.

Eine makellose Einzelbilanz weisen auf: Klaus Schmitt und Ottfried Haas (jeweils 5:0), Dieter Pahl (4:0) und Bruno Merkert (3:0). Positiv sind auch die Einzelbilanzen von Hans-Dieter Rusnak (4:1) und Christoph Czernik (2:1). Klaus Schmitt und Dieter Pahl gewannen zudem alle ihre Doppel-Begegnungen.

Insgesamt ist das neue Vorstandsteam mit der jüngsten sportlichen Entwicklung sehr zufrieden. Erfreut war man zudem über den gewachsenen Zuschauerzuspruch bei den Heimspielen.

Nun bereitet sich der TC Hardheim auf das LK-Turnier am Samstag, 14. August vor. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 11. August, 23.59 Uhr, möglich. Zudem stehen die Clubmeisterschaften zwischen dem 15. und 22. August auf dem Programm. tch