Odenwald-Tauber.. Der Punktspielbetrieb in allen Spielklassen des Badischen Tischtennis-Verbandes wird für die Saison 2020/21 mit sofortiger Wirkung abgebrochen. So lautet die aktuelle Beschlussfassung des zuständigen Entscheidungsgremiums, die natürlich auch in den Tischtennisbezirken Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach greift. Wir berichten ausführlich am Dienstag noch online auf www.fnweb.de und in unserer Printausgabe am 17. Februar.

