Bad Mergentheim/Ulm. Der aus Bad Mergentheim stammende Zehnkämpfer Tim Nowak, der inzwischen der Leichtathletik-Abteilung des SSV Ulm 1846 angehört, kann am Wochenende beim traditionsreichen Meeting im österreichischen Götzis nicht an den Start gehen. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwingt ihn zu einer Zwangspause. Der 25-Jährige muss nun hoffen, bis zum Zehnkampf-Meeting in Ratingen (19./20. Juni) wieder fit zu sein, um dort die Olympianorm zu schaffen.

AdUnit urban-intext1