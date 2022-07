Fechten Taubertal-Quintett bei der WM im Einzel ohne Medaille

Bei der Fecht-WM in der ägyptischen Hauptstadt Kairo standen alle fünf Teilnehmer aus dem Taubertal am Dienstag auf der Plance, aber weder Leonie Ebert und Anne Sauer (beide Future Fencing Werbach) noch Leandra Behr, Samuel Unterhauser und Richard Schmidt (alle Fecht-Club Tauberbischofsheim) waren in der Lage, in den Medaillenkampf einzugreifen.